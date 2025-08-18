Incendios en Jujuy: cuánto cuestan las multas por iniciar focos ígneos según la ley provincial

En medio de la alerta vigente por incendios forestales en Jujuy , es pertinente recordar lo impreso en el Boletín Oficial provincial de 2023 , donde se estableció un régimen de sanciones severo para quienes incumplan las normas de prevención. La legislación fija multas en función de la gravedad de la infracción, evaluando además el daño ambiental ocasionado, los riesgos para la vida humana y los antecedentes del infractor.

En Jujuy, las multas en general, se miden en Unidades Fijas (UF) y cada UF equivale al precio de un litro de nafta súper . Por lo tanto, para conocer el valor de una multa, se multiplica la cantidad de UF de la sanción por el precio actual del litro de nafta súper en la provincia.

En la provincia de Jujuy el último incremento registrado en el precio de los combustibles fue el 8 de agosto, donde se estableció que el litro de Nafta Súper, en la petrolera oficial, es de $1.368. Este monto es la base para realizar el cálculo de las multas.

La graduación de la multa se determinará en base a la gravedad de la infracción

Faltas leves (Art. 19)

Incluyen transitar por montes restringidos, acampar en zonas no habilitadas, abandonar campamentos o dejar materiales inflamables.

Multa mínima: 1200 litros de nafta súper.

Faltas graves (Art. 20)

Se consideran tales encender fuego sin autorización, arrojar colillas en áreas forestales, no colaborar en la extinción de un incendio o impedir el paso de brigadistas.

Multa mínima: 2000 litros de nafta súper.

Faltas muy graves (Art. 21)

Abarcan acciones como encender fuego en épocas prohibidas, abandonar una quema sin extinguir o realizar quemas autorizadas sin medidas de seguridad.

Multa mínima: 5000 litros de nafta súper.

Reincidencia (Art. 22)

Quienes repitan infracciones podrán recibir sanciones aún más duras.

Multa mínima: 7000 litros de nafta súper.

Emergencia ígnea (Art. 23)

Cuando la provincia declare emergencia por riesgo extremo de incendios, todas las multas se triplican automáticamente.

El artículo 18 de la normativa faculta a la Autoridad de Aplicación a graduar las sanciones, teniendo en cuenta la magnitud del daño ambiental, los perjuicios a la propiedad privada y el peligro para la integridad física de las personas.

En este escenario, con vientos de hasta 140 km/h y condiciones propicias para la propagación de focos ígneos, las multas pueden alcanzar montos millonarios, dependiendo del precio del combustible, y que las reincidencias serán severamente castigadas.

En este escenario, con vientos de hasta 140 km/h y condiciones propicias para la propagación de focos ígneos, las multas pueden alcanzar montos millonarios, dependiendo del precio del combustible, y que las reincidencias serán severamente castigadas.

De acuerdo con la alerta amarilla emitida por el SMN por viento intenso, este lunes 18 de agosto los sectores afectados serán: zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano, zona montañosa de Humahuaca, zona montañosa de Tilcara, zona montañosa de Tumbaya, Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya, Yavi, Puna de Susques, Cordillera de Cochinoca, Cordillera de Rinconada, Cordillera de Santa Catalina y Cordillera de Susques.

En estos puntos de la provincia, a partir de la tarde se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 140 km/h, especialmente en los niveles más elevados.