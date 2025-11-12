miércoles 12 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de noviembre de 2025 - 08:44
Liga Profesional

Independiente vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Clausura

Todo lo que tienes que saber en la previa de Independiente vs Rosario Central. El duelo, a disputarse en el estadio la Caldera del Diablo el sábado 15 de noviembre, comenzará a las 21:30 (hora Argentina) y será dirigido por Sebastián Zunino.

Independiente vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Independiente recibe el próximo sábado 15 de noviembre a Rosario Central por la fecha 16 del Clausura, a partir de las 21:30 (hora Argentina) en el estadio la Caldera del Diablo.

Lee además
san lorenzo vs sarmiento: previa, horario y como llegan para la fecha 16 del clausura

San Lorenzo vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Clausura
se enfrentan lanus y atletico tucuman por la fecha 16

Se enfrentan Lanús y Atlético Tucumán por la fecha 16

Así llegan Independiente y Rosario Central

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Clausura

Independiente sacó un triunfo frente a Dep. Riestra, con un marcador 1-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados y 2 perdidos, con una cifra de 3 goles en contra y registró 7 a favor.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Clausura

En la fecha anterior, Rosario Central logró empatar 0-0 ante San Lorenzo. Con este empate perdió su hilo de victorias acumuladas. En los últimos 4 cotejos de la presente temporada, logró sumar 7 goles y ha recibido 2.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 3 de mayo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Rosario Central fue el ganador por 1 a 0.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Sebastián Zunino.

Horario Independiente y Rosario Central, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

San Lorenzo vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Clausura

Se enfrentan Lanús y Atlético Tucumán por la fecha 16

Godoy Cruz vs Dep. Riestra: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Clausura

Aldosivi vs San Martín (SJ): previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Clausura

A Argentinos Juniors le alcanzó con un gol para derrotar a Belgrano en el estadio el Semillero del Mundo

Las más leídas

Sin clases por las elecciones 2025.
Educación.

Habrá tres días sin clases en Jujuy: cuándo son y por qué

Encontraron asesinada a Daniela Mamaní e investigan posible femicidio. video
Gorriti.

Posible femicidio en Jujuy: quién era Daniela Mamaní, la mujer asesinada

Posible femicidio en Jujuy.
Policiales.

Encontraron muerta a una mujer e investigan un posible femicidio en Jujuy

Presunto femicidio en B° Gorriti video
Policiales.

Posible femicidio en Jujuy: el dueño del lugar rompió el silencio

Un jurado popular declaró culpable al ex policía que mató a su vecino por el volumen de la música.   video
Justicia.

El ex policía que mató a su vecino por el volumen de la música fue declarado culpable

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel