jueves 18 de septiembre de 2025

18 de septiembre de 2025 - 09:38
Liga Profesional

Independiente vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

Palpitamos la previa del choque entre Independiente y San Lorenzo. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Sebastián Zunino.

BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Independiente y San Lorenzo, por la fecha 9 del Clausura, se jugará el próximo domingo 21 de septiembre, a partir de las 14:30 (hora Argentina), en el estadio la Caldera del Diablo.

Así llegan Independiente y San Lorenzo

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Clausura

Independiente quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Banfield por un resultado de 0 a 1. En juegos recientes de la presente temporada, suma 3 empates y 1 partido perdido, con 1 gol marcados y con 3 en su arco.

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Clausura

San Lorenzo viene de caer derrotado 0 a 2 ante Racing Club. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,1 empatado y solo 2 triunfos. Marcó 3 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 4 ocasiones.

De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 1 y 4 fueron empates. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 8 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y fue Independiente quien ganó 1 a 2.

En la siguiente jornada llegará el clásico de Avellaneda, el partido que esperan los fanáticos de Independiente y Racing Club. Los eternos rivales se verán las caras el 28 de septiembre, a partir de las 15:15 (hora Argentina), en el estadio Presidente Perón.

Sebastián Zunino es el elegido para dirigir el partido.


Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 9: vs San Lorenzo: 21 de septiembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Racing Club: 28 de septiembre - 15:15 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de San Lorenzo en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 10: vs Godoy Cruz: 27 de septiembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
Horario Independiente y San Lorenzo, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

