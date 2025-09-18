Independiente vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

El cotejo entre Independiente y San Lorenzo, por la fecha 9 del Clausura, se jugará el próximo domingo 21 de septiembre, a partir de las 14:30 (hora Argentina), en el estadio la Caldera del Diablo.

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Independiente quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Banfield por un resultado de 0 a 1. En juegos recientes de la presente temporada, suma 3 empates y 1 partido perdido, con 1 gol marcados y con 3 en su arco.

San Lorenzo viene de caer derrotado 0 a 2 ante Racing Club. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,1 empatado y solo 2 triunfos. Marcó 3 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 4 ocasiones.

De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 1 y 4 fueron empates. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 8 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y fue Independiente quien ganó 1 a 2.

En la siguiente jornada llegará el clásico de Avellaneda, el partido que esperan los fanáticos de Independiente y Racing Club. Los eternos rivales se verán las caras el 28 de septiembre, a partir de las 15:15 (hora Argentina), en el estadio Presidente Perón.

Sebastián Zunino es el elegido para dirigir el partido.

Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Clausura

Fecha 9: vs San Lorenzo: 21 de septiembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Racing Club: 28 de septiembre - 15:15 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de San Lorenzo en los próximos partidos del Clausura

Fecha 10: vs Godoy Cruz: 27 de septiembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar

Horario Independiente y San Lorenzo, según país

Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas

Colombia y Perú: 12:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas

Venezuela: 13:30 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7