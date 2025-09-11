Independiente y Banfield se encuentran en la fecha 8

Independiente recibe el próximo sábado 13 de septiembre a Banfield por la fecha 8 del Clausura, a partir de las 16:45 (hora Argentina) en el estadio la Caldera del Diablo.
Independiente recibe el próximo sábado 13 de septiembre a Banfield por la fecha 8 del Clausura, a partir de las 16:45 (hora Argentina) en el estadio la Caldera del Diablo.
El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.
En la jornada previa, Independiente igualó 0-0 el juego ante Instituto. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 empates y 2 partidos perdidos, en los que le han convertido 3 goles y marcó 1 tanto en el rival.
Banfield llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Tigre. Ha ganado 1 de sus últimos partidos y perdido 3. En esos cotejos, contó un total de 6 goles y le han anotado 9 en su arco.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 4 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminaron igualando en 0.
El árbitro encargado de dirigir el partido será Andrés Gariano.
