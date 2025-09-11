jueves 11 de septiembre de 2025

11 de septiembre de 2025 - 10:29
Liga Profesional

Independiente y Banfield se encuentran en la fecha 8

Todo lo que tienes que saber en la previa de Independiente vs Banfield. El duelo, a disputarse en el estadio la Caldera del Diablo el sábado 13 de septiembre, comenzará a las 16:45 (hora Argentina) y será dirigido por Andrés Gariano.

Independiente y Banfield se encuentran en la fecha 8
BsAs (DataFactory)

Independiente recibe el próximo sábado 13 de septiembre a Banfield por la fecha 8 del Clausura, a partir de las 16:45 (hora Argentina) en el estadio la Caldera del Diablo.

Así llegan Independiente y Banfield

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Clausura

En la jornada previa, Independiente igualó 0-0 el juego ante Instituto. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 empates y 2 partidos perdidos, en los que le han convertido 3 goles y marcó 1 tanto en el rival.

Últimos resultados de Banfield en partidos del Clausura

Banfield llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Tigre. Ha ganado 1 de sus últimos partidos y perdido 3. En esos cotejos, contó un total de 6 goles y le han anotado 9 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 4 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminaron igualando en 0.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Andrés Gariano.


Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 8: vs Banfield: 13 de septiembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs San Lorenzo: 21 de septiembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Racing Club: 28 de septiembre - 15:15 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Banfield en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 9: vs Argentinos Juniors: 21 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Unión: 26 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
Horario Independiente y Banfield, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

