Ingreso a primer año 2027: cuáles son los 16 colegios donde habrá examen en Jujuy

Este miércoles 14 de octubre comenzó la preinscripción para el ingreso a primer año de secundaria en Jujuy, correspondiente al ciclo lectivo 2027. En este marco, el Ministerio de Educación confirmó cuáles son los 16 establecimientos educativos que tendrán una instancia evaluativa para la asignación de vacantes.

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La evaluación se realizará el jueves 29 de octubre, de manera presencial y simultánea, en las instituciones seleccionadas. Los estudiantes deberán resolver actividades de Lengua y Matemática, mientras que en el resto de los colegios con sobredemanda se aplicará el mecanismo de asignación de vacantes mediante INPROJUY.

De acuerdo con la información oficial del Ministerio de Educación, los establecimientos donde se desarrollará la instancia evaluativa están distribuidos en siete localidades de la provincia.

La instancia evaluativa está prevista para el jueves 29 de octubre y se desarrollará de manera presencial, mediante una prueba escrita de Lengua y Matemática.

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Según las disposiciones del Ministerio de Educación, cada área tendrá una duración de 80 minutos y las consignas contarán con un puntaje asignado.

Para participar, los estudiantes deberán haberse preinscripto entre el 14 y el 18 de octubre en alguno de los 16 establecimientos incluidos en el listado oficial. Además, sus tutores deberán otorgar el consentimiento correspondiente.

Las reuniones informativas para las familias y las instancias de consulta para los estudiantes están previstas para el 26 y 27 de octubre. La asistencia a estas actividades es obligatoria.

Cada área tendrá una duración de 80 minutos y las consignas contarán con un puntaje asignado. Cada área tendrá una duración de 80 minutos y las consignas contarán con un puntaje asignado.

Qué deben llevar los estudiantes el día del examen

El Ministerio de Educación estableció una serie de condiciones para quienes participen de la instancia evaluativa.

Los aspirantes deberán:

Presentarse en el establecimiento 30 minutos antes del inicio.

Llevar el DNI.

Contar con los útiles escolares necesarios.

Llevar hojas en blanco.

No utilizar teléfonos celulares durante la evaluación.

Además, no estará permitido el ingreso de los tutores a la institución una vez iniciada la instancia evaluativa.

En caso de ausencia o tardanza, la situación deberá informarse al establecimiento el mismo día y justificarse con la documentación correspondiente dentro de las 48 horas.

Qué pasa si dos estudiantes obtienen el mismo puntaje

En caso de empate en los resultados, el Ministerio de Educación estableció criterios de prioridad para la asignación de vacantes.

Se tendrá en cuenta, en primer lugar, la condición de abanderado registrada por la escuela primaria. Luego, la existencia de hermanos que sean alumnos regulares de la institución secundaria durante el ciclo lectivo 2026.

Finalmente, se considerará el promedio de Lengua y Matemática obtenido por el aspirante en sexto grado, según lo establecido en la información oficial.

Fechas importantes para el ingreso a primer año 2027

Las familias deberán tener presentes las siguientes fechas del cronograma:

Del 14 al 18 de octubre: primera preinscripción online, con la posibilidad de elegir una sola escuela.

20 de octubre: publicación de instituciones con sobredemanda.

22 de octubre: asignación de momentos mediante INPROJUY para los establecimientos correspondientes.

26 y 27 de octubre: reuniones informativas y consultas para quienes participarán de la instancia evaluativa.

29 de octubre: evaluación presencial de Lengua y Matemática.

6 de noviembre: publicación de vacantes asignadas.

10, 11 y 12 de noviembre: confirmación presencial de la inscripción definitiva.

Quienes no consigan una vacante en esta primera etapa podrán participar de la segunda instancia de preinscripción, prevista del 17 al 19 de noviembre, en la que podrán seleccionar hasta dos instituciones educativas.

Dónde realizar la preinscripción a primer año

El trámite se realiza de manera online a través del sitio oficial: https://ingreso2027.jujuy.edu.ar/

Para completar la solicitud, las familias necesitan la constancia de alumno regular de séptimo grado, que contiene un código alfanumérico entregado por la escuela primaria.

Una vez dentro del sistema, deberán cargar los datos solicitados y seleccionar la institución educativa elegida.

El Ministerio de Educación recomienda revisar cuidadosamente toda la información antes de confirmar el formulario, ya que posteriormente no será posible modificar los datos registrados.

Para consultar las condiciones de la instancia evaluativa, los requisitos y las novedades del proceso, también se encuentra disponible la página oficial del Ministerio de Educación de Jujuy.