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16 de octubre de 2026 - 09:13
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Jujuy Básquet debuta este domingo en La Liga Argentina ante Hindú Club

El domingo Jujuy Básquet iniciará la temporada 2026-2027 de La Liga Argentina. Conocé horario y venta de entradas.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Jujuy Basquet (1)

Jujuy Básquet debutará en la temporada 2026-2027 de La Liga Argentina este domingo ante Hindú Club de Córdoba desde las 20.30 en el estadio Federación.

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Los “cóndores” salen a la cancha, con un equipo prácticamente renovado, pero con las mismas ilusiones, la de ser protagonista en la segunda categoría del básquet nacional esperando contar con un buen marco de público.

El equipo jujeño espera tener un calendario exitoso. En ese sentido, Gustavo Lamas expresó: "Venimos de dos temporadas muy buenas, con un Jujuy Básquet que fue protagonista más allá de ser prácticamente nuevos en el torneo de ascenso."

El dirigente del elenco jujeño remarcó que "siempre tuvimos el apoyo de la gente, el aliento de los hinchas se siente y somos de los pocos clubes que juegan a cancha llena".

La pretemporada fue exigente, más allá que se hicieron dos amistosos, sirvieron para que el técnico Guillermo Tasso pueda realizar una evaluación sobre los puntos que se deben ajustar y los que tiene que potenciar.

Venta de entradas para Jujuy Básquet vs Hindú Club

Este sábado 17 de octubre comienzará la venta de entradas a partir de las 9 hasta las 13 en boleterías del estadio Federación. Mientras que el domingo, los tickets de ingreso se venderán a partir de las 17 hasta el inicio del encuentro.

El costo de las preferenciales, General Paz y parque San Martín, se fijó en 10 mil pesos, las plateas 18 mil pesos, los palcos norte y sur 20 mil pesos y campo de juego 25 mil pesos.

Se puede abonar con efectivo, transferencia o débito, mientras que de forma online ingresando a Pases VIP se podrán comprar el sábado desde las 9 hasta el domingo antes del inicio del encuentro. Se recuerda que aplican cargos por servicio.

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