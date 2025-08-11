lunes 11 de agosto de 2025

11 de agosto de 2025 - 16:34
2026.

Arrancan las inscripciones para el Instituto Universitario Provincial de Seguridad de Jujuy

El IUPS abre su convocatoria para el ciclo lectivo 2026, invitando a jóvenes entre 18 y 30 años a formar parte de las fuerzas de seguridad y penitenciarias de la provincia.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Comenzaron las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 del IUPS.

Comenzaron las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 del IUPS.

El IUPS ofrece varias carreras de grado y pregrado que cuentan con titulación habilitante para desarrollar una carrera profesional en el ámbito de la seguridad pública. Este es un paso fundamental para quienes desean formarse en esta área estratégica con respaldo académico.

IUPS.
IUPS.

IUPS.

Cómo inscribirse y hasta cuándo

Con el fin de facilitar el acceso y optimizar los recursos, el proceso de inscripción será completamente online. Los aspirantes podrán inscribirse desde cualquier lugar, sin necesidad de trasladarse a San Salvador de Jujuy, a través de un formulario disponible en el portal oficial “Trámites Tu Jujuy”.

Esta instancia de preinscripción se desarrollará entre el 6 y el 31 de agosto de 2025, siendo exclusivamente válida por medio del portal mencionado, que es el único canal oficial habilitado para este proceso.

Para más detalles e inscripciones, los interesados pueden acceder al siguiente enlace: https://inscripciones.iups.jujuy.gob.ar/noticias/ver/noticia/13

Cuándo se publicarán los resultados

El listado de postulantes con número de inscripción admitidos para iniciar el proceso de admisión 2026 se publicara en este sitio web entre el 02 y 03 de septiembre de 2025.

Ante alguna circunstancia que impida la inscripción en línea o requiera asistencia, pueden comunicarse con el instituto a través de los medios de contacto detallados en la convocatoria o acercarse personalmente al área incorporaciones del IUPS.

Cronograma de instancias evaluativas y materias se dará a conocer en transcurso de los días en la página oficial de inscripciones: inscripciones.iups.jujuy.gob.ar.

