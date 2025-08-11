Arrancan las inscripciones para el Instituto Universitario Provincial de Seguridad de Jujuy

Comenzaron las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 del IUPS.

El Instituto Universitario Provincial de Seguridad (IUPS) de Jujuy anunció oficialmente el inicio de las inscripciones para el ciclo lectivo 2026. Esta convocatoria está dirigida a hombres y mujeres con edades comprendidas entre los 18 y 30 años interesados en unirse al cuerpo de Oficiales y Suboficiales de la Policía o del Servicio Penitenciario provincial.

El IUPS ofrece varias carreras de grado y pregrado que cuentan con titulación habilitante para desarrollar una carrera profesional en el ámbito de la seguridad pública. Este es un paso fundamental para quienes desean formarse en esta área estratégica con respaldo académico.

IUPS. IUPS. Cómo inscribirse y hasta cuándo Con el fin de facilitar el acceso y optimizar los recursos, el proceso de inscripción será completamente online. Los aspirantes podrán inscribirse desde cualquier lugar, sin necesidad de trasladarse a San Salvador de Jujuy, a través de un formulario disponible en el portal oficial “Trámites Tu Jujuy”.

Esta instancia de preinscripción se desarrollará entre el 6 y el 31 de agosto de 2025, siendo exclusivamente válida por medio del portal mencionado, que es el único canal oficial habilitado para este proceso.

Para más detalles e inscripciones, los interesados pueden acceder al siguiente enlace: https://inscripciones.iups.jujuy.gob.ar/noticias/ver/noticia/13 Cuándo se publicarán los resultados El listado de postulantes con número de inscripción admitidos para iniciar el proceso de admisión 2026 se publicara en este sitio web entre el 02 y 03 de septiembre de 2025. Ante alguna circunstancia que impida la inscripción en línea o requiera asistencia, pueden comunicarse con el instituto a través de los medios de contacto detallados en la convocatoria o acercarse personalmente al área incorporaciones del IUPS. Cronograma de instancias evaluativas y materias se dará a conocer en transcurso de los días en la página oficial de inscripciones: inscripciones.iups.jujuy.gob.ar.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.