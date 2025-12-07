domingo 07 de diciembre de 2025

7 de diciembre de 2025 - 08:58
Así se vivió la Cena Blanca 2025: pasarela, música y una noche inolvidable para 4 mil alumnos

Tras la suspensión del viernes, la Cena Blanca 2025 se concretó el sábado con clima ideal: pasarela, cena, música y una celebración llena de emoción.

Por  Malka Alvarenga Miranda
La Cena Blanca 2025 finalmente pudo realizarse este sábado luego de la suspensión por la tormenta del viernes, y lo hizo con un clima agradable que permitió a todos los estudiantes completar su pasada por la pasarela. La noche se vivió con alegría, música y momentos memorables, marcando el cierre de una etapa para casi 4 mil alumnos que celebraron su última fiesta como estudiantes secundarios.

La jornada arrancó puntual, con una pasarela sin lluvia que permitió que cada colegio realizara su desfile en un ambiente cálido y sin contratiempos. Los trajes y vestidos de gala fueron protagonistas, destacándose por sus diseños novedosos, colores intensos y estilos cuidados que acompañaron a los egresados en su noche más especial.

Dentro de la carpa, los estudiantes disfrutaron del menú previsto, compartieron charlas, se sacaron fotos y vivieron momentos de camaradería mientras avanzaba la noche. La presentación de Bandy2 encendió el ambiente: miles de estudiantes cantaron, bailaron y levantaron la energía de un evento que combinó emoción, celebración y nostalgia.

Una Cena Blanca 2025 colmada de emociones

Para muchos, la velada representó un cierre simbólico de su vida escolar. Entre risas, abrazos y música, los egresados vivieron una noche inolvidable que mezcló la alegría del presente con el recuerdo de todo lo que compartieron durante años.

Una fiesta que reunió a casi 4 mil jóvenes

Con cerca de 4 mil alumnos presentes, la Cena Blanca 2025 se consolidó como uno de los eventos estudiantiles más importantes del año, dejando imágenes y emociones que formarán parte de la memoria de toda la promoción.

