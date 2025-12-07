Así se vivió la Cena Blanca 2025: pasarela, música y una noche inolvidable para 4 mil alumnos

La Cena Blanca 2025 finalmente pudo realizarse este sábado luego de la suspensión por la tormenta del viernes, y lo hizo con un clima agradable que permitió a todos los estudiantes completar su pasada por la pasarela. La noche se vivió con alegría, música y momentos memorables, marcando el cierre de una etapa para casi 4 mil alumnos que celebraron su última fiesta como estudiantes secundarios.

La jornada arrancó puntual, con una pasarela sin lluvia que permitió que cada colegio realizara su desfile en un ambiente cálido y sin contratiempos. Los trajes y vestidos de gala fueron protagonistas, destacándose por sus diseños novedosos, colores intensos y estilos cuidados que acompañaron a los egresados en su noche más especial.

Dentro de la carpa, los estudiantes disfrutaron del menú previsto, compartieron charlas, se sacaron fotos y vivieron momentos de camaradería mientras avanzaba la noche. La presentación de Bandy2 encendió el ambiente: miles de estudiantes cantaron, bailaron y levantaron la energía de un evento que combinó emoción, celebración y nostalgia.

Una Cena Blanca 2025 colmada de emociones Para muchos, la velada representó un cierre simbólico de su vida escolar. Entre risas, abrazos y música, los egresados vivieron una noche inolvidable que mezcló la alegría del presente con el recuerdo de todo lo que compartieron durante años.

Una fiesta que reunió a casi 4 mil jóvenes Con cerca de 4 mil alumnos presentes, la Cena Blanca 2025 se consolidó como uno de los eventos estudiantiles más importantes del año, dejando imágenes y emociones que formarán parte de la memoria de toda la promoción.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.