¿Cada cuánto hay que hacerse chequeos de columna? La recomendación de un especialista jujeño

El licenciado en Kinesiología y quiropráctico jujeño Matías Menéndez recomendó realizar chequeos de columna una vez al año y advirtió sobre la costumbre de consultar a un profesional recién cuando aparecen dolores o molestias. Durante una entrevista, explicó qué aspectos se pueden evaluar y por qué considera importante prestar atención a las señales del cuerpo.

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Menéndez señaló que muchas personas tienen incorporada la costumbre de visitar periódicamente al odontólogo, pero no sucede lo mismo con los controles de la columna vertebral.

“No tenemos naturalizado eso, porque por ahí sí tenemos naturalizado decir: ‘Tengo que ir al dentista una vez cada seis meses’, pero ¿cada cuánto me chequeo la columna?”, planteó.

En ese sentido, el especialista jujeño recomendó realizar una evaluación anual, incluso antes de que aparezcan molestias. Se trata de una recomendación personal del profesional, ya que no existe una indicación médica universal que establezca controles anuales de columna para todas las personas sin síntomas.

Según explicó, una evaluación puede incluir el análisis de la movilidad, el funcionamiento muscular, la postura y la existencia de restricciones en determinados movimientos.

También mencionó las radiografías como una herramienta de evaluación. Sin embargo, estos estudios no deben realizarse de manera rutinaria: su indicación depende de los síntomas, los antecedentes y la valoración clínica.

El problema de acostumbrarse a vivir con dolor

Otro de los puntos que destacó Menéndez es que muchas personas conviven durante meses con molestias que aparecen repetidamente, sin consultar para conocer su origen.

“Lo que tiene que pensar la persona es por qué siempre me vuelve el mismo dolor, con la misma frecuencia o en el mismo lugar” “Lo que tiene que pensar la persona es por qué siempre me vuelve el mismo dolor, con la misma frecuencia o en el mismo lugar”

Para el profesional, uno de los principales errores es considerar normales los dolores cotidianos, especialmente cuando se repiten y comienzan a afectar las actividades habituales.

Las largas jornadas frente a una computadora, las horas de estudio, el sedentarismo y la práctica deportiva fueron algunos de los ejemplos mencionados durante la entrevista.

En estos casos, sostuvo que resulta importante evaluar qué está ocurriendo y evitar que una molestia recurrente termine condicionando la rutina.

¿Cuándo es necesario consultar a un profesional?

Menéndez también se refirió a la automedicación y a la costumbre de recurrir frecuentemente a analgésicos para continuar con las actividades diarias.

Advirtió que tomar medicamentos de manera repetida para aliviar una misma molestia, sin investigar su causa, puede retrasar una consulta necesaria.

Durante la charla, señaló que muchas personas prueban remedios caseros, recomendaciones de conocidos o ejercicios que encuentran en redes sociales antes de buscar asesoramiento profesional.

Por ese motivo, insistió en que una evaluación a tiempo permite identificar las posibles causas del dolor y determinar qué tipo de tratamiento corresponde.

La necesidad y frecuencia de los controles deben establecerse de manera individual. En particular, los dolores persistentes, la pérdida de fuerza, los hormigueos o las alteraciones de sensibilidad requieren valoración médica.

El mensaje central del especialista fue prestar atención al cuerpo y no esperar a que una molestia se vuelva constante para buscar ayuda profesional.