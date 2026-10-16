viernes 16 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de octubre de 2026 - 15:25
Salud.

¿Cada cuánto hay que hacerse chequeos de columna? La recomendación de un especialista jujeño

El kinesiólogo y quiropráctico Matías Menéndez explicó cada cuánto recomienda controlar la columna y por qué no hay que esperar a sentir dolor para consultar

+ Seguir en
Agustina Medina
Por  Agustina Medina
¿Cada cuánto hay que hacerse chequeos de columna? La recomendación de un especialista jujeño

¿Cada cuánto hay que hacerse chequeos de columna? La recomendación de un especialista jujeño

El licenciado en Kinesiología y quiropráctico jujeño Matías Menéndez recomendó realizar chequeos de columna una vez al año y advirtió sobre la costumbre de consultar a un profesional recién cuando aparecen dolores o molestias. Durante una entrevista, explicó qué aspectos se pueden evaluar y por qué considera importante prestar atención a las señales del cuerpo.

Lee además
Por qué te duele el cuerpo si no hiciste ejercicio: la explicación de una especialista jujeña
Salud.

Por qué te duele el cuerpo si no hiciste ejercicio: la explicación de una especialista jujeña
Por qué el estrés crónico aumenta el riesgo de enfermedades, según científicos.
Salud.

Estrés crónico: cómo afecta al cuerpo y por qué puede favorecer enfermedades

¿Cada cuánto hay que hacerse un chequeo de columna?

Menéndez señaló que muchas personas tienen incorporada la costumbre de visitar periódicamente al odontólogo, pero no sucede lo mismo con los controles de la columna vertebral.

“No tenemos naturalizado eso, porque por ahí sí tenemos naturalizado decir: ‘Tengo que ir al dentista una vez cada seis meses’, pero ¿cada cuánto me chequeo la columna?”, planteó.

En ese sentido, el especialista jujeño recomendó realizar una evaluación anual, incluso antes de que aparezcan molestias. Se trata de una recomendación personal del profesional, ya que no existe una indicación médica universal que establezca controles anuales de columna para todas las personas sin síntomas.

Según explicó, una evaluación puede incluir el análisis de la movilidad, el funcionamiento muscular, la postura y la existencia de restricciones en determinados movimientos.

También mencionó las radiografías como una herramienta de evaluación. Sin embargo, estos estudios no deben realizarse de manera rutinaria: su indicación depende de los síntomas, los antecedentes y la valoración clínica.

El problema de acostumbrarse a vivir con dolor

Otro de los puntos que destacó Menéndez es que muchas personas conviven durante meses con molestias que aparecen repetidamente, sin consultar para conocer su origen.

“Lo que tiene que pensar la persona es por qué siempre me vuelve el mismo dolor, con la misma frecuencia o en el mismo lugar” “Lo que tiene que pensar la persona es por qué siempre me vuelve el mismo dolor, con la misma frecuencia o en el mismo lugar”

Para el profesional, uno de los principales errores es considerar normales los dolores cotidianos, especialmente cuando se repiten y comienzan a afectar las actividades habituales.

Las largas jornadas frente a una computadora, las horas de estudio, el sedentarismo y la práctica deportiva fueron algunos de los ejemplos mencionados durante la entrevista.

En estos casos, sostuvo que resulta importante evaluar qué está ocurriendo y evitar que una molestia recurrente termine condicionando la rutina.

¿Cuándo es necesario consultar a un profesional?

Menéndez también se refirió a la automedicación y a la costumbre de recurrir frecuentemente a analgésicos para continuar con las actividades diarias.

Advirtió que tomar medicamentos de manera repetida para aliviar una misma molestia, sin investigar su causa, puede retrasar una consulta necesaria.

Durante la charla, señaló que muchas personas prueban remedios caseros, recomendaciones de conocidos o ejercicios que encuentran en redes sociales antes de buscar asesoramiento profesional.

Por ese motivo, insistió en que una evaluación a tiempo permite identificar las posibles causas del dolor y determinar qué tipo de tratamiento corresponde.

La necesidad y frecuencia de los controles deben establecerse de manera individual. En particular, los dolores persistentes, la pérdida de fuerza, los hormigueos o las alteraciones de sensibilidad requieren valoración médica.

El mensaje central del especialista fue prestar atención al cuerpo y no esperar a que una molestia se vuelva constante para buscar ayuda profesional.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Por qué te duele el cuerpo si no hiciste ejercicio: la explicación de una especialista jujeña

Estrés crónico: cómo afecta al cuerpo y por qué puede favorecer enfermedades

Cuánta agua necesita el cuerpo y cómo influye en la presión arterial, según especialistas

El truco sencillo para fortalecer el cuello y eliminar la papada

Restringen el tránsito en avenida 19 de Abril: qué sector estará afectado y desde cuándo

Lo que se lee ahora
siguen las lluvias durante el fin de semana: el pronostico del tiempo para jujuy
Jujuy.

Siguen las lluvias durante el fin de semana: el pronóstico del tiempo para Jujuy

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Juraron los integrantes del nuevo Consejo de la Magistraturade Jujuy
Jujuy.

Juraron los integrantes del nuevo Consejo de la Magistratura de Jujuy

Papa León XIV
País.

¿Se suspende la visita del Papa León XIV a Argentina? Qué dijo el Obispo de Jujuy

Siguen las lluvias durante el fin de semana: el pronóstico del tiempo para Jujuy
Jujuy.

Siguen las lluvias durante el fin de semana: el pronóstico del tiempo para Jujuy

Conmoción en La Plata: un hombre llamó al 911, confesó que mató a su pareja y quedó detenido por el femicidio
Femicidio.

Mató a su pareja en La Plata, viajó a Jujuy con su hijo y volvió para entregarse

Fuerte caída de la natalidad en Argentina (Foto generada conIA)
Datos.

Fuerte caída de la natalidad en Argentina: Jujuy entre las provincias con menos nacimientos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel