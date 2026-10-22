De cantar en la Plaza de Humahuaca a soñar con el Teatro Colón: la historia de María Paz

Con tan solo 17 años, María Paz Cabrera comienza a abrirse camino en el mundo de la música. La joven jujeña sorprendió con su voz al interpretar una canción de Adele en plena plaza de Humahuaca , sin micrófono ni equipamiento profesional. Su presentación quedó registrada en un video que comenzó a circular y generó una gran repercusión.

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La adolescente, que actualmente estudia en el Colegio Santa Bárbara , contó cómo nació su pasión por el canto, su experiencia en la Fiesta Nacional de los Estudiantes y el gran sueño que espera cumplir: presentarse algún día en el Teatro Colón de Buenos Aires.

Todo comenzó durante una visita a Humahuaca, cuando María Paz decidió animarse a cantar frente a las personas que se encontraban en la plaza. Lejos de imaginar la repercusión que tendría su interpretación, eligió una canción de Adele por la potencia vocal que requiere.

"Yo había ido y dije: bueno, lo hago porque nadie se va a enterar, no hay nadie que conozca. Y bueno, al parecer no fue así" "Yo había ido y dije: bueno, lo hago porque nadie se va a enterar, no hay nadie que conozca. Y bueno, al parecer no fue así"

La joven explicó que eligió a la artista británica porque necesitaba una canción que pudiera escucharse sin amplificación. Su interpretación logró captar la atención de quienes estaban en el lugar.

La experiencia no fue la primera presentación espontánea de María Paz. Durante unas vacaciones en Córdoba también se animó a cantar junto a un violinista callejero, con quien compartió una versión de Rolling in the Deep.

De una niña tímida a cantar en la Fiesta Nacional de los Estudiantes

María Paz aseguró que canta desde que tiene memoria, aunque durante su infancia era muy tímida y le costaba presentarse frente a otras personas.

Sus primeros pasos en la formación musical comenzaron alrededor de los nueve años, cuando participó de un coro dirigido por Alicia Macaño. Posteriormente decidió continuar como solista y comenzó a tomar clases con la profesora Lula Ricotti, a quien considera fundamental en su crecimiento artístico.

"Ella me sacó toda la vergüenza. Me empezó a invitar a más lugares y ahí me animé, hasta llegar a cantar en la plaza de Humahuaca" "Ella me sacó toda la vergüenza. Me empezó a invitar a más lugares y ahí me animé, hasta llegar a cantar en la plaza de Humahuaca"

Uno de los momentos más importantes de su trayectoria llegó en 2025, cuando logró formar parte de los espectáculos de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Su mamá encontró la convocatoria al casting a través de Instagram y María Paz decidió presentarse. Aunque inicialmente tuvo que participar de una prueba de baile, disciplina que nunca había practicado, finalmente consiguió ingresar gracias a su interpretación vocal.

La experiencia le permitió subirse a un escenario de gran convocatoria y continuar desarrollando su pasión por la música.

Adele, Queen y Frank Sinatra: sus grandes referentes

Aunque disfruta de diferentes géneros musicales, María Paz reconoció que encuentra una conexión especial con las canciones en inglés.

Entre sus artistas favoritos mencionó a Adele, Queen y Frank Sinatra, además de destacar su interés por las bandas sonoras de películas y los musicales.

Para ella, cantar no significa solamente alcanzar determinadas notas, sino transmitir emociones a través de la interpretación.

"Una cosa es cantar bien y otra cosa es transmitirlo. Me gusta cantar en inglés y transmitirlo también. Si es alegría, lo transmito; si es tristeza, también" "Una cosa es cantar bien y otra cosa es transmitirlo. Me gusta cantar en inglés y transmitirlo también. Si es alegría, lo transmito; si es tristeza, también"

Durante su participación en Canal 4, la joven interpretó canciones de Adele, Frank Sinatra y Abel Pintos. Su voz generó numerosos mensajes de apoyo de los televidentes y oyentes, que destacaron su talento y la alentaron a continuar con su carrera musical.

El gran sueño de María Paz: cantar en el Teatro Colón

A pesar de su corta edad, María Paz tiene muy claro uno de los objetivos que quiere alcanzar en el futuro.

"Mi sueño, tengo muchos sueños, pero uno que se destaca es ir al Colón, cantar en el Colón. Se me pone la piel de gallina con tan solo verlo" "Mi sueño, tengo muchos sueños, pero uno que se destaca es ir al Colón, cantar en el Colón. Se me pone la piel de gallina con tan solo verlo"

La joven también manifestó su interés por el teatro musical, una disciplina que combina el canto con la actuación y la interpretación escénica.

Sin embargo, aseguró que su prioridad actual es finalizar sus estudios secundarios y continuar preparándose para dedicarse con mayor intensidad a la música.

Mientras tanto, sigue compartiendo sus interpretaciones en redes sociales, donde puede encontrarse como @maripazcabrera19.

La historia de María Paz Cabrera refleja el talento de una nueva generación de artistas jujeños que busca hacerse un lugar en la música. Con el acompañamiento de su familia, sus profesores y quienes comenzaron a conocer su voz, la adolescente continúa dando pasos hacia su sueño de cantar algún día en uno de los escenarios más importantes del país.