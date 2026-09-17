FNE 2026: por la lluvia, se suspendió el primer desfile de carrozas

Leandro Morales destacó el crecimiento de la FNE

Leandro Morales, presidente del Ente Autárquico Permanente, destacó el trabajo realizado para el desarrollo de la Fiesta Nacional de los Estudiantes y remarcó el acompañamiento a toda la comunidad educativa. “La verdad que venimos trabajando mucho hace tiempo para tener un buen seguimiento para todas las familias, para los estudiantes, para los directivos y los asesores que hoy nos acompañaron”, expresó.

Morales también resaltó el crecimiento que tuvo la celebración en los últimos años. “La fiesta, como siempre digo, es cada vez más demandante, cada vez más convocante, cada vez más popular”, afirmó. Además, sostuvo que “todo jujeño espera dos cosas: el carnaval y la Fiesta de los Estudiantes” y aseguró estar muy contento de formar parte de una celebración que representa la “jujeñeidad”.

El titular del Ente Autárquico puso especialmente en valor el trabajo de los jóvenes carroceros. “Agradecer también al estudiantado su esfuerzo, su dedicación, su corazón en poner un proyecto que se hace tangible a medida que pasa el tiempo y nos une”, señaló. En ese sentido, destacó que elementos tradicionales de la fiesta, como el mameluco de los carroceros, forman parte de una identidad que genera orgullo entre los jujeños.

Finalmente, Morales remarcó la magnitud de esta edición, que cuenta con 84 carrozas, y volvió a plantear uno de sus objetivos a futuro: “Sueño un día tener un carrosódromo”. Además, aseguró que recorrieron distintos puntos de la provincia y sostuvo que el crecimiento permanente de la FNE representa “un desafío cada vez mayor”.