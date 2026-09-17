jueves 17 de septiembre de 2026
17 de septiembre de 2026 - 20:01
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FNE 2026: por la lluvia, se suspendió el primer desfile de carrozas

El primer desfile de carrozas que estaba previsto para este jueves en el marco de la FNE 2026, debió suspenderse por la lluvia en Ciudad Cultural.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Primer desfile suspendido de la FNE 2026

Primer desfile suspendido de la FNE 2026

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Este jueves 17 de septiembre continúa la FNE 2026 con el primer desfile de carrozas y carruajes en Ciudad Cultural. Será el turno del Grupo A con un total de 42 escuelas y colegios que mostrarán sus creaciones desde las 20 horas.

Suspensión

El primer desfile de carrozas de la FNE 2026, previsto para este jueves en Ciudad Cultural, debió suspenderse debido a la lluvia. Las condiciones meteorológicas impidieron el normal desarrollo de la actividad y obligaron a interrumpir la jornada. Mañana se hará un desfile doble con 84 carrozas.

Primer desfile suspendido de la FNE 2026

Primer desfile suspendido de la FNE 2026

Leandro Morales destacó el crecimiento de la FNE

Leandro Morales, presidente del Ente Autárquico Permanente, destacó el trabajo realizado para el desarrollo de la Fiesta Nacional de los Estudiantes y remarcó el acompañamiento a toda la comunidad educativa. “La verdad que venimos trabajando mucho hace tiempo para tener un buen seguimiento para todas las familias, para los estudiantes, para los directivos y los asesores que hoy nos acompañaron”, expresó.

Morales también resaltó el crecimiento que tuvo la celebración en los últimos años. “La fiesta, como siempre digo, es cada vez más demandante, cada vez más convocante, cada vez más popular”, afirmó. Además, sostuvo que “todo jujeño espera dos cosas: el carnaval y la Fiesta de los Estudiantes” y aseguró estar muy contento de formar parte de una celebración que representa la “jujeñeidad”.

El titular del Ente Autárquico puso especialmente en valor el trabajo de los jóvenes carroceros. “Agradecer también al estudiantado su esfuerzo, su dedicación, su corazón en poner un proyecto que se hace tangible a medida que pasa el tiempo y nos une”, señaló. En ese sentido, destacó que elementos tradicionales de la fiesta, como el mameluco de los carroceros, forman parte de una identidad que genera orgullo entre los jujeños.

Finalmente, Morales remarcó la magnitud de esta edición, que cuenta con 84 carrozas, y volvió a plantear uno de sus objetivos a futuro: “Sueño un día tener un carrosódromo”. Además, aseguró que recorrieron distintos puntos de la provincia y sostuvo que el crecimiento permanente de la FNE representa “un desafío cada vez mayor”.

Celia y Fátima madres del Divino Redentor

El Colegio Divino Redentor participa con su carroza por primera vez en la Fiesta Nacional de los Estudiantes y toda la familia del “Divino” vive esta experiencia nueva, tanto para los alumnos como para los padres que acompañan desde el minuto cero el sueño de los chicos.

Celia y Fátima son dos madres que dijeron presentes desde temprano y dijeron que “es hermoso tener por primera vez tener la experiencia de ser carroceras”, dijeron mientras tenían todavía algunas flores de la carroza”.

“Íbamos a estar tristes si no se cumplía este año y se nos dio la oportunidad”, y se alegraron ya que “los chicos pudieron sentir lo que es armar su carrozita”.

Esta edición de la Fiesta va a ser especial para toda la familia del Divino Redentor, por eso las madres dijeron que “estamos haciendo el aguante a todas las promos de los diferentes años que siempre quisieron esta acá”.

“Nos vamos a quedar hasta el último, trajimos mate dulce para hacer el aguante a nuestros hijos”.

La fe acompañó el desfile en Ciudad Cultural

La imagen de la Virgen de Río Blanco y Paypaya también formó parte de la jornada en Ciudad Cultural. Acompañada por un grupo de jóvenes, pasó por el predio y sumó un momento de fe y tradición en el marco de la FNE 2026.

La imagen de la Virgen de Río Blanco y Paypaya

La imagen de la Virgen de Río Blanco y Paypaya

La FNE 2026 abrió oficialmente los desfiles de carrozas

Con la presencia de autoridades del Ente Autárquico Permanente, funcionarios provinciales y municipales, además de estudiantes, se realizó el tradicional corte de cinta que dejó oficialmente inaugurados los desfiles de carrozas de la FNE 2026 en Ciudad Cultural.

La FNE 2026 en vivo

La FNE 2026 en vivo

Grupo A

  1. EET 1 "Escolástico Zegada" - carroza técnica
  2. Colegio del Huerto - carroza
  3. Colegio Santa Teresita - carruaje
  4. Colegio Nueva Siembra - carruaje
  5. Colegio Cristiano Evangélico Che Il - carruaje
  6. Escuela Técnica Provincial 1 "Aristóbulo Vargas Belmonte" - carroza técnica
  7. Polivalente de Artes 1 "Prof. Luis Martínez" - carroza
  8. Colegio Remedios de Escalada - carruaje
  9. Secundario 1 de Alto Comedero - carruaje
  10. Colegio Los Lapachos - carruaje
  11. EET 1 de El Carmen - carroza técnica
  12. Colegio del Salvador - carroza
  13. Nacional 2 "Armada Argentina" - carruaje
  14. Colegio Santa Bárbara - carruaje
  15. Escuela Provincial de Arte 1 "Medardo Pantoja" - carruaje
  16. EET 1 de Maimará - carroza técnica
  17. Comercial 2 - carroza
  18. Colegio Blaise Pascal - carruaje
  19. Secundario 33 de Reyes - carruaje
  20. Provincial de Comercio 3 - carruaje
  21. EET 1 de San Pedro - carroza técnica
  22. Comercial 2 de Palpalá - carroza
  23. Colegio Mayor Jujuy - carruaje
  24. Secundario 54 - carruaje
  25. Parroquial de El Carmen - carruaje
  26. EET 2 de San Pedro - carroza técnica
  27. Comercial 1 de Perico - carroza
  28. Escuela Normal de Humahuaca - carruaje
  29. Nueva Generación - carruaje
  30. Colegio 1 de Volcán - carruaje
  31. Colegio FASTA San Alberto Magno - carroza
  32. Los Olivos de San Pedro - carruaje
  33. Secundario 35 de Los Alisos - carruaje
  34. Canónigo Gorriti - carruaje
  35. Agrotécnica 1 El Brete - carroza
  36. Bachillerato 16 - carruaje
  37. Colegio Divino Redentor - carruaje
  38. Polivalente 2 de San Pedro - carruaje
  39. Bachillerato 2 - carroza
  40. Secundario 12 de Pirquitas - carruaje
  41. Secundario 62 “La Salle” - carroza
  42. ARENI - carruaje

La FNE 2026 para el mundo por Canal 4

Canal 4 de Jujuy lleva la FNE2026 a los hogares de todo el mundo, con un gran despliegue durante las 10 noches para que lo vivas a pleno. Podes seguir todas las instancias del FNE2026 desde cualquier parte del mundo a través del canal de Youtube de Canal 4, TodoJujuy.com y todas sus plataformas digitales.

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