Homenaje de los estudiantes de Tres Pozos a su antiguo colegio

Con materiales autóctonos y una profunda carga simbólica, los carroceros del Secundario N°50 de Tres Pozos recorrieron más de 150 kilómetros hasta San Salvador para rendir homenaje a la capilla que fue su primer colegio en el marco de la FNE 2025.

“El carruaje representa al antiguo colegio donde estudiaron, que era una capilla del lugar”, explicaron los alumnos del Secundario N°50 Santuario de Tres Pozos, quienes decidieron plasmar su historia en una carroza con profundo valor emocional y comunitario.

Para este homenaje, los jóvenes utilizaron elementos propios del entorno como caña, lajas, lana, sal, tronco de rica rica con raíz y cholonca , en una composición que combina creatividad con identidad local.

“Ahora tienen un nuevo edificio, pero para homenajear aquella institución, los chicos decidieron construir este carruaje” , destacaron desde la comunidad educativa.

La obra, que les demandó meses de trabajo, también implicó un esfuerzo logístico significativo: recorrieron más de 150 kilómetros y tardaron más de 7 horas en decir presente en San Salvador, donde se sumaron con orgullo a la tradicional Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Embed - Todo Jujuy on Instagram: " ¡ES HERMOSO! El carruaje de los chicos del colegio secundario N°50 Santuario Tres Pozos, trata de la Capilla que representa su antiguo colegio. #FNE2025 #SantuarioTresPozos #Carruaje" View this post on Instagram A post shared by Todo Jujuy (@diariotodojujuy)

Willian Valentino Sarapura, carrocero del Secundario N°50, fue una de las voces que llevó este relato a la capital jujeña, reafirmando el valor de las raíces y la memoria en la juventud del interior.

Esta carruaje no solo es una expresión artística, sino también una manera de reafirmar la identidad, la historia compartida y el sentido de pertenencia de una comunidad que no olvida sus comienzos.