sábado 20 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de septiembre de 2025 - 20:46
Un carruaje con alma.

Homenaje de los estudiantes de Tres Pozos a su antiguo colegio

Los estudiantes de Tres Pozos rindieron homenaje a su antiguo colegio, institución que dejó una huella imborrable en varias generaciones de la comunidad.

Por  Agustín Weibel
Homenaje de los estudiantes de Tres Pozos a su antiguo colegio

Homenaje de los estudiantes de Tres Pozos a su antiguo colegio

Con materiales autóctonos y una profunda carga simbólica, los carroceros del Secundario N°50 de Tres Pozos recorrieron más de 150 kilómetros hasta San Salvador para rendir homenaje a la capilla que fue su primer colegio en el marco de la FNE 2025.

Lee además
FNE 2025: se les incendió parte de la Carroza y necesitan ayuda
Solidaridad.

FNE 2025: se les incendió parte de la Carroza y necesitan ayuda
FNE 2025: las representantes departamentales participarán del desfile doble
Esta noche.

FNE 2025: las representantes departamentales participarán del desfile doble

Homenaje de los estudiantes de Tres Pozos a su antiguo colegio

“El carruaje representa al antiguo colegio donde estudiaron, que era una capilla del lugar”, explicaron los alumnos del Secundario N°50 Santuario de Tres Pozos, quienes decidieron plasmar su historia en una carroza con profundo valor emocional y comunitario.

Para este homenaje, los jóvenes utilizaron elementos propios del entorno como caña, lajas, lana, sal, tronco de rica rica con raíz y cholonca, en una composición que combina creatividad con identidad local.

“Ahora tienen un nuevo edificio, pero para homenajear aquella institución, los chicos decidieron construir este carruaje”, destacaron desde la comunidad educativa.

La obra, que les demandó meses de trabajo, también implicó un esfuerzo logístico significativo: recorrieron más de 150 kilómetros y tardaron más de 7 horas en decir presente en San Salvador, donde se sumaron con orgullo a la tradicional Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Embed - Todo Jujuy on Instagram: " ¡ES HERMOSO! El carruaje de los chicos del colegio secundario N°50 Santuario Tres Pozos, trata de la Capilla que representa su antiguo colegio. #FNE2025 #SantuarioTresPozos #Carruaje"

Willian Valentino Sarapura, carrocero del Secundario N°50, fue una de las voces que llevó este relato a la capital jujeña, reafirmando el valor de las raíces y la memoria en la juventud del interior.

Esta carruaje no solo es una expresión artística, sino también una manera de reafirmar la identidad, la historia compartida y el sentido de pertenencia de una comunidad que no olvida sus comienzos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2025: se les incendió parte de la Carroza y necesitan ayuda

FNE 2025: las representantes departamentales participarán del desfile doble

FNE 2025: empezó el desfile doble en Ciudad Cultural con transmisión de Canal 4

El Secundario 50 de Tres Pozos vuelve a la FNE 2025

Después de 6 años vuelve el Secu 50 de Tres Pozos a la FNE: "Estamos nerviosos pero felices"

Lo que se lee ahora
FNE 2025: se les incendió parte de la Carroza y necesitan ayuda
Solidaridad.

FNE 2025: se les incendió parte de la Carroza y necesitan ayuda

Por  Agustín Weibel

Las más leídas

FNE 2025: se les incendió parte de la Carroza y necesitan ayuda
Solidaridad.

FNE 2025: se les incendió parte de la Carroza y necesitan ayuda

FNE 2025: Después de 41 años volvió la Escuela Técnica N°2 de San Pedro de Jujuy a la Fiesta
¡Bienvenidos!.

FNE 2025: Después de 41 años volvió la Escuela Técnica N°2 de San Pedro de Jujuy a la Fiesta

FNE 2025: por el intenso calor, el desfile doble arrancará a las 19
Ciudad Cultural.

FNE 2025: por el intenso calor, el desfile doble arrancó a las 19

Milei señaló en Córdoba que los audios de Spagnuolo fueron realizados con IA
Política.

Milei señaló que los audios sobre coimas fueron manipulados por IA

Violencia de Género: arrestaron a un hombre por golpear a su pareja
Barrio El Chingo.

Violencia de Género: arrestaron a un hombre por golpear a su pareja

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel