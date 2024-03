Justicia: historias de jujeñas desaparecidas

Cintia Tolaba

En la localidad de Santa Clara, Cintia Tolaba desapareció el 2 de enero del 2016 cuando tan solo tenía 14 años.

Luego de cenar con su familia, cerca de las 22 horas, pidió permiso para ir un rato a la plaza a encontrarse con sus amigas. “Salió un momento y no la volví a ver”, dijo su madre Haydee Jaramillo.

Cuando advirtieron que no estaba, inmediatamente fueron a hacer la denuncia a la seccional 28 de Santa Clara y a la Brigada de San Pedro: “Mi hija siempre nos decía dónde estaba, a dónde iba. Por eso cuando no la vimos, enseguida quisimos hacer la denuncia, pero no nos la tomaron porque decían que se podría haber ido, dijeron que tenían que pasar 24 horas. Recién dos días después empezaron a buscarla”, recuerda su mamá.

Viviana Rueda

Joven oriunda del departamento de Palpalá que desde el 5 de enero del año 2016 desapareció y nunca lograron localizarla. El caso conmocionó a toda la provincia debido a que nadie aportó ningún dato sobre su paradero ni tampoco hubo pistas o hipótesis que puedan dar alguna información sobre lo que le ocurrió.

Ese día, Viviana había salido de su casa, ubicada en el asentamiento Nueva Esperanza, rumbo a un puesto de salud del barrio Carolina de Palpalá y al no regresar su familia de inmediato radicó la denuncia en la Policía.

Luego se empezaron a realizar rastrillajes y operativos para poder localizarla entre la Policía, vecinos, amigos y familiares de Viviana, pero nadie pudo encontrarla. Los jueces que actuaron en su causa le tomaron la declaración a más de 30 personas que la conocían a fin de lograr detectar algún indicio sobre lo que podría haber pasado con ella pero no hubo ningún resultado.

Rosalía Quiroga

Rosalía Quiroga desapareció en mayo del 2014, desde esa fecha que es buscada por la Policía y aún no hay respuestas. Tenía 23 años en ese momento y vivía en el barrio General Savio de la ciudad de Palpalá junto a su pareja, el principal sospechoso.

Nélida Silva, su madre, contó que era víctima de maltrato, su ex pareja la golpeada, al principio se callaba y no contaba lo que vivía pero después empezó a denunciarlo hasta que un día desapareció, “a pesar de eso, el hombre siempre estuvo libre, hace unos años me enteré que se quitó la vida”.

