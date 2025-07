Muerte de Alejandra Locomotora Oliveras: "La hipertensión es el principal factor de riesgo para sufrir un ACV"

Eduardo Arellano es emergentólogo, docente universitario y director de RCP Argentina , explicó en Todo se Ve en Canal 4 , que el tromboembolismo pulmonar “ es una complicación de la internación en cuidados intensivos . Es un coágulo que bloquea una arteria pulmonar y no permite que pase sangre al corazón, formación que es muy común en pacientes internados en terapia intensiva”.

Dijo que puede pasar en pacientes politraumatizados. “Es muy común la migración de coágulos hacia una arteria pulmonar . Eso hizo que no pase sangre al corazón y se produzca el shock, que es el colapso del sistema circulatorio, y eso produce la muerte”.

Tras la muerte de la ex boxeadora, el informe médico señaló que hubo un paro cardiorrespiratorio refractario. “Eso significa que no respondió al tratamiento médico y el paro cardíaco se desencadenó fatalmente”, subrayó Arellano.

El ACV, un mal muy común

El profesional dijo que por ACV mueren al año 40.000 personas en Argentina. “Es lo que hay que tener en cuenta, no es algo que le pasó a ella nada más, lamentablemente pasa muchísimo”, y dijo que en nuestro país hay “un ACV cada cuatro minutos”.

“Lo que le pasó a ella es lo que le pasa a muchísima gente”, y marcó que la discapacidad que produce un ACV es otro dato alarmante. “9 de cada 10 personas quedan con algún tipo de secuela después de haber tenido un ACV”.

Arellano subrayó que “estamos todos muy dispuestos a sufrirlo. Los factores de riesgo cardiovascular son los que predisponen al ACV”, y dijo que en el caso de Oliveras, habría que saber si tenía alguna enfermedad no tratada, como la hipertensión arterial.

“Pudo haber tenido hipertensión y no saberlo o no estar tratada. Desconozco si tenía triglicéridos altos, colesterol alto, si vivía en situación de estrés constantemente. Aparentemente no fumaba y se alimentaba bien, pero todo eso que estoy nombrando son distintos factores de riesgo que pudieron haber afectado”, aclaró.

El riesgo de la hipertensión

“La hipertensión es el principal factor de riesgo para el ACV y para el infarto. Y es una enfermedad muchas veces silenciosa, que vos no te das cuenta que es hipertensión”, dijo Eduardo Arellano sobre las causas de un desenlace fatal.

Negó que los golpes que recibió la jujeña hayan tenido influencia en el desenlace fatal. “Creo que no, porque lo que deriva de lo que es un golpe, en general tiene una consecuencia inmediata. Uno puede llegar a tener algún derrame, alguna lesión a nivel cerebral, pero inmediatamente después del golpe, de la pelea, y esto pasó muchísimos años después”.

El profesional dijo que en el informe de los médicos, se encontró una obstrucción a nivel de la carótida. “La carótida es una arteria que lleva sangre al cerebro y que eso le provocó justamente el ACV por falta de irrigación sanguínea”, cerró.

Qué es el tromboembolismo pulmonar

Es la oclusión o taponamiento de una parte del territorio arterial pulmonar, que son los vasos sanguíneos que llevan sangre pobre en oxígeno desde el corazón hasta los pulmones para oxigenarla a causa de un émbolo o trombo que procede de otra parte del cuerpo.

En casi el 95% de los casos, el trombo o coágulo se forma en las venas de los miembros inferiores y migra hasta la arteria pulmonar, y un porcentaje menor puede tratarse de aire (émbolo gaseoso) o grasa (émbolo graso), oclusión que afecta principalmente a los pulmones y al corazón.

Los síntomas más frecuentes son la disnea, es decir la sensación de falta de aire, el dolor torácico y el mareo o desvanecimiento, aunque también puede aparecer fiebre y tos con sangre cuando se acompaña de un infarto pulmonar.

Un trombo o coágulo se forma en las venas de los miembros inferiores y migra a través de la vena cava inferior hasta el ventrículo derecho del corazón. Éste lo impulsa hacia los pulmones por la arteria pulmonar, donde queda impactado, produciendo así una obstrucción, impidiendo que una parte del pulmón reciba sangre.

La muerte de Alejandra Locomotora Oliveras

La exboxeadora falleció este lunes en Santa Fe tras dos semanas de internación, en medio de un cuadro complicado por un ACV isquémico y un estado trombótico. Oliveras ingresó el 14 de julio al Hospital José María Cullen en Santa Fe, tras sufrir un accidente cerebrovascular isquémico que le causó pérdida de movilidad en el lado izquierdo y confusión mental.

La boxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras murió este lunes en el Hospital José María Cullen en Santa Fe.

El cuadro clínico se consideró crítico desde el inicio y permaneció internada en terapia intensiva durante 14 días, con monitoreo neurológico constante. Este lunes a las 16 horas, la paciente presentó un shock con hipoxemia severa —una caída crítica del oxígeno en sangre— seguido de una embolia pulmonar masiva, que provocó el bloqueo de las arterias pulmonares y desencadenó un paro cardiorrespiratorio refractario.