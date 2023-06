Hay escuelas en las que "asisten las docentes, pero no los alumnos"

Ausentismo en las escuelas

En ese sentido comentó que el ausentismo fue un 70% el turno mañana y el 90% en el turno tarde.

La directora remarcó la gravedad del momento educativo teniendo en cuenta que aunque las docentes concurran, no mandan a los hijos a clases.

"Desde que empezó el paro, dos maestras no se adhirieron a las medidas pero los padres no mandan los chicos a la escuela y pensábamos por qué no los mandan porque están apoyando las medidas de fuerza de los maestros? ¿O porque no quieren mandarlos? Y a pesar de que la maestra está acá, no vienen los chicos. Nos resulta llamativo que de un grado de 25 vengan 4 chicos", manifestó Simoni.

Seguir estudiando en casa

La directora teniendo en cuenta estas dos semanas sin actividad áulica, pide y recomienda a los padres "que no dejen de insistir con el tema de la lectura, la escritura, que es lo fundamental en las casas, para que no se olviden y vengan sin los conocimientos mínimos".

