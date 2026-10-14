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14 de octubre de 2026 - 15:26
Jujuy.

Ruta 34: un camión con papas y cebollas volcó cerca de San Pedro

Un camión con carga de verduras volcó en la Ruta 34, cerca de San Pedro de Jujuy. Tras varias horas de trabajo, el tránsito fue normalizado.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Volcó un camión en Ruta 34 en Jujuy: el tránsito ya está normalizado

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Tras varias horas de trabajo, la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de Jujuy confirmó que la circulación vehicular fue normalizada en el sector.

Cómo ocurrió el vuelco del camión en Ruta 34

De acuerdo con el reporte preliminar, el hecho fue advertido alrededor de las 2:30 de la madrugada, a pocos metros de un control de Seguridad Vial. El vehículo transportaba bolsas de cebolla y papa y era conducido por un hombre domiciliado en Santa Clara, quien viajaba acompañado por otro hombre residente en Perico.

Según esa primera información, el conductor manifestó que habría perdido el control del camión cuando intentaba colocarse el cinturón de seguridad.

Un hombre fue trasladado al hospital

Como consecuencia del vuelco, el acompañante habría sido trasladado al hospital local, donde permanecía en observación, según el primer reporte del hecho. En tanto, el conductor manifestó que no necesitaba asistencia médica.

La información preliminar también señala que se le realizó una prueba de alcoholemia al chofer, cuyo resultado habría sido negativo. Hasta el momento, no se cuenta con un parte médico actualizado sobre el estado del acompañante.

Confirmaron que el tránsito en Ruta 34 fue normalizado

El vuelco obligó a interrumpir la circulación mientras el personal policial y de Seguridad Vial trabajaba en el lugar. Posteriormente, la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de Jujuy emitió una actualización oficial sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 1180, en San Pedro.

El organismo confirmó que, después de las tareas realizadas por el siniestro, el tránsito vehicular quedó normalizado. De esta manera, la circulación fue restablecida en el sector donde se había producido el vuelco del transporte de carga.

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