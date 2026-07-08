Vinalito, protagonista de una muestra fotográfica premiada por el Pulitzer Center

La selección reúne 103 fotografías tomadas en distintos puntos del Gran Chaco Americano. Varias de las imágenes fueron registradas en Vinalito, Jujuy.
Comunidad jujeña en Vinalito se reunió con Infobae.
Mujer cuida el agua en Vinalito, un recurso que escasea en la región.
La ruta hacia Colanzuli, viniendo desde Tilcara: la intervienen cabras y animales lugareños
Retrato de la ruta jujeña desde el retrovisor.
Plantines de algarrobo en Vinalito.
Vinalito jujeño. Las mujeres criollas nativas fueron desplazadas del ingenio Ledesma y se mudaron a un monte devastado.
Gregoria recuerda un monte más frondoso y fértil cuando 20 años atrás recién llegaba a Vinalito. Hoy ayuda a reforestarlo. "A mí de aquí nadie me saca", le dijo e Infobae
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