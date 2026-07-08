Vinalito, protagonista de una muestra fotográfica premiada por el Pulitzer Center

La selección reúne 103 fotografías tomadas en distintos puntos del Gran Chaco Americano. Varias de las imágenes fueron registradas en Vinalito, Jujuy.

En la comunidad jujeña de Vinalito , un grupo de mujeres criollas trabaja en la reforestación de un monte arrasado para recuperar su equilibrio natural. El proyecto, del que participa Mara junto a Impacto Verde , impulsa la plantación de algarrobos para mejorar los cultivos y producir, en el futuro, harina de algarroba.

En la comunidad jujeña de Vinalito , un grupo de mujeres criollas trabaja en la reforestación de un monte arrasado para recuperar su equilibrio natural. El proyecto, del que participa Mara junto a Impacto Verde , impulsa la plantación de algarrobos para mejorar los cultivos y producir, en el futuro, harina de algarroba. Por

Entrada a Vinalito en Jujuy. Por

Comunidad jujeña en Vinalito se reunió con Infobae.

Mujer cuida el agua en Vinalito, un recurso que escasea en la región.

Gregoria recuerda un monte más frondoso y fértil cuando 20 años atrás recién llegaba a Vinalito. Hoy ayuda a reforestarlo. "A mí de aquí nadie me saca", le dijo e Infobae

Vinalito jujeño. Las mujeres criollas nativas fueron desplazadas del ingenio Ledesma y se mudaron a un monte devastado.

Retrato de la ruta jujeña desde el retrovisor.

La ruta hacia Colanzuli, viniendo desde Tilcara: la intervienen cabras y animales lugareños

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