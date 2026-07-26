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26 de julio de 2026 - 18:07
Jujuy.

La Feria de Santa Anita convocó a vecinos en una fiesta tradicional y cultural

La tradicional Feria de Santa Anita comenzó con una jornada colmada de fe, cultura y miniaturas. Conocé todo lo que dejó el inicio de la celebración.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Feria de Santa Anita&nbsp;

Feria de Santa Anita 

La Feria de Santa Anita comenzó con una intensa agenda de actividades religiosas, protocolares y culturales. La inauguración de la Ciudad de Santa Anita volvió a ser uno de los principales atractivos, con la participación de emprendedores y artesanos de la provincia.

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Feria de Santa Ana

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Una fiesta que reunió a toda la comunidad

La Feria de Santa Anita volvió a convertirse en uno de los eventos más importantes del calendario cultural de Jujuy, con una gran convocatoria de vecinos, turistas y autoridades que participaron de las distintas actividades organizadas para celebrar esta tradicional festividad.

Desde las primeras horas de la jornada, cientos de personas se acercaron para compartir una propuesta que combinó expresiones de fe, costumbres populares y el trabajo de emprendedores locales.

Celebración religiosa y actividades protocolares

La programación comenzó con la tradicional Santa Misa, seguida por la Bendición de las Aguas, uno de los momentos más significativos de la celebración.

Posteriormente se realizó la clásica chocolatada comunitaria, que reunió a familias y visitantes, y luego tuvo lugar el acto protocolar, acompañado por el tradicional desfile que recorrió el predio de la feria.

La Ciudad de Santa Anita, uno de los grandes atractivos

Uno de los momentos más esperados fue la inauguración de la Ciudad de Santa Anita, un espacio donde emprendedores y artesanos exhiben sus tradicionales miniaturas y creaciones, una propuesta que cada año atrae a grandes y chicos.

El recorrido permite apreciar el trabajo artesanal y la creatividad de los expositores, quienes ofrecen una amplia variedad de piezas elaboradas especialmente para esta celebración.

Autoridades acompañaron la celebración

La jornada contó con la presencia del gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, y del intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, quienes acompañaron las actividades y compartieron el evento junto a vecinos, emprendedores y visitantes.

La Feria de Santa Ana continuará con distintas propuestas durante los próximos días, consolidándose una vez más como uno de los encuentros más representativos de las tradiciones jujeñas y un espacio de encuentro para toda la comunidad.

Carlos Sadir y Raúl Jorge en la inauguración de la Feria de Santa Ana

Carlos Sadir y Raúl Jorge en la inauguración de la Feria de Santa Ana

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