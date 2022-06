La inflación en Estados Unidos tocó un récord en 41 años

image.png

Siguiendo el BLS, la suba del índice en mayo fue extensa entre todos sus componentes, liderando las subas “el alojamiento, la gasolina y los alimentos”.

Luego de bajar en abril, el índice de precios de energía volvió a incrementar un 3,9% mensual (34,6% anual) con la gasolina trepando 4,1% (48,7% anual).

El dato del precio en el surtidor coincide con el índice que brinda la Asociación Americana del Automóvil (AAA), que detalló que a mitad de mayo el galón (3,7 litros) atravesó por primera vez los US$ 4, estableciendo hoy un nuevo récord al tocar los US$ 4,986, casi US$ 2 más que hace un año.

image.png

Por otro lado, los alimentos avanzaron 1,2%, porcentaje que sube al 10,1% anual, siendo la primera oportunidad que se encarecen más del 10% desde 1981.

El dato mensual –de 1%- y el anual de 8,6% bajan a 0,6% y 6%, respectivamente si solo se considera a la inflación subyacente, que no considera los valores volátiles de la energía y de los alimentos, aunque, no obstante, también están por encima de lo previsto.

En esa línea, además de los alimentos y la energía, aumentaron los bienes (+1,3% mensual) con las mayores subas en los autos cero kilómetro (+1,0% mensual, +12,6% anual), autos usados (+1,8% mensual, 16,1% anual) e indumentaria (+0,7% mensual).

De la misma forma se registró un alza de 0,8% en los servicios con las mayores subas en los pasajes de avión que se elevaron 12,6%, numero que trepa al 37,8% si se establece una comparación con el mismo mes del año 2021.

A su vez, los datos marcan que el poder de compra de los estadounidenses está siendo severamente afectado ya que el salario promedio por hora subió un 5,2% anual, más de tres puntos por debajo de la inflación.