Lanús vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 del Clausura

El Granate y el Matador jugarán el próximo miércoles 26 de noviembre su clasificación a la Cuartos del Clausura. Se enfrentarán desde las 21:30 (hora Argentina) en el estadio la Fortaleza.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 4 de agosto, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y el marcador favoreció a Lanús con un marcador de 3-2.

Leandro Rey Hilfer será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Los resultados de Lanús en partidos del Clausura Primera Fase : Dep. Riestra 1 vs Lanús 0 (14 de julio)

: Dep. Riestra 1 vs Lanús 0 (14 de julio) Primera Fase : Lanús 0 vs Rosario Central 1 (19 de julio)

: Lanús 0 vs Rosario Central 1 (19 de julio) Primera Fase : Sarmiento 0 vs Lanús 2 (25 de julio)

: Sarmiento 0 vs Lanús 2 (25 de julio) Primera Fase : Lanús 1 vs Talleres 0 (8 de agosto)

: Lanús 1 vs Talleres 0 (8 de agosto) Primera Fase : Gimnasia 1 vs Lanús 2 (17 de agosto)

: Gimnasia 1 vs Lanús 2 (17 de agosto) Primera Fase : Lanús 1 vs River Plate 1 (25 de agosto)

: Lanús 1 vs River Plate 1 (25 de agosto) Primera Fase : Vélez 3 vs Lanús 0 (30 de agosto)

: Vélez 3 vs Lanús 0 (30 de agosto) Primera Fase : Lanús 1 vs Independiente Riv. (M) 0 (12 de septiembre)

: Lanús 1 vs Independiente Riv. (M) 0 (12 de septiembre) Primera Fase : Lanús 2 vs Platense 1 (19 de septiembre)

: Lanús 2 vs Platense 1 (19 de septiembre) Primera Fase : Instituto 0 vs Lanús 0 (28 de septiembre)

: Instituto 0 vs Lanús 0 (28 de septiembre) Primera Fase : Lanús 2 vs San Lorenzo 1 (4 de octubre)

: Lanús 2 vs San Lorenzo 1 (4 de octubre) Primera Fase : Independiente 0 vs Lanús 2 (12 de octubre)

: Independiente 0 vs Lanús 2 (12 de octubre) Primera Fase : Lanús 2 vs Godoy Cruz 0 (17 de octubre)

: Lanús 2 vs Godoy Cruz 0 (17 de octubre) Primera Fase : Banfield 2 vs Lanús 1 (3 de noviembre)

: Banfield 2 vs Lanús 1 (3 de noviembre) Primera Fase : San Martín (SJ) 1 vs Lanús 1 (8 de noviembre)

: San Martín (SJ) 1 vs Lanús 1 (8 de noviembre) Primera Fase: Lanús 3 vs Atlético Tucumán 1 (14 de noviembre) Los resultados de Tigre en partidos del Clausura Primera Fase : Vélez 2 vs Tigre 1 (14 de julio)

: Vélez 2 vs Tigre 1 (14 de julio) Primera Fase : Tigre 2 vs Argentinos Juniors 1 (20 de julio)

: Tigre 2 vs Argentinos Juniors 1 (20 de julio) Primera Fase : Unión 0 vs Tigre 0 (25 de julio)

: Unión 0 vs Tigre 0 (25 de julio) Primera Fase : Tigre 0 vs Huracán 1 (8 de agosto)

: Tigre 0 vs Huracán 1 (8 de agosto) Primera Fase : Racing Club 1 vs Tigre 2 (15 de agosto)

: Racing Club 1 vs Tigre 2 (15 de agosto) Primera Fase : Tigre 1 vs Independiente Riv. (M) 1 (22 de agosto)

: Tigre 1 vs Independiente Riv. (M) 1 (22 de agosto) Primera Fase : Banfield 1 vs Tigre 0 (29 de agosto)

: Banfield 1 vs Tigre 0 (29 de agosto) Primera Fase : Tigre 0 vs Talleres 0 (14 de septiembre)

: Tigre 0 vs Talleres 0 (14 de septiembre) Primera Fase : Tigre 2 vs Aldosivi 0 (21 de septiembre)

: Tigre 2 vs Aldosivi 0 (21 de septiembre) Primera Fase : Central Córdoba (SE) 0 vs Tigre 1 (26 de septiembre)

: Central Córdoba (SE) 0 vs Tigre 1 (26 de septiembre) Primera Fase : Tigre 1 vs Defensa y Justicia 1 (3 de octubre)

: Tigre 1 vs Defensa y Justicia 1 (3 de octubre) Primera Fase : Newell`s 1 vs Tigre 1 (10 de octubre)

: Newell`s 1 vs Tigre 1 (10 de octubre) Primera Fase : Tigre 2 vs Barracas Central 2 (20 de octubre)

: Tigre 2 vs Barracas Central 2 (20 de octubre) Primera Fase : Belgrano 0 vs Tigre 0 (3 de noviembre)

: Belgrano 0 vs Tigre 0 (3 de noviembre) Primera Fase : Tigre 1 vs Estudiantes 0 (9 de noviembre)

: Tigre 1 vs Estudiantes 0 (9 de noviembre) Primera Fase: Boca Juniors 2 vs Tigre 0 (16 de noviembre) Horario Lanús y Tigre, según país Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

