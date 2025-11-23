domingo 23 de noviembre de 2025

23 de noviembre de 2025 - 08:16
Liga Profesional

Lanús vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 del Clausura

La previa del choque de Lanús ante Tigre, a disputarse en el estadio la Fortaleza el miércoles 26 de noviembre desde las 21:30 (hora Argentina). El árbitro será Leandro Rey Hilfer.

Lanús vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El Granate y el Matador jugarán el próximo miércoles 26 de noviembre su clasificación a la Cuartos del Clausura. Se enfrentarán desde las 21:30 (hora Argentina) en el estadio la Fortaleza.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 4 de agosto, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y el marcador favoreció a Lanús con un marcador de 3-2.

Leandro Rey Hilfer será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Los resultados de Lanús en partidos del Clausura
  • Primera Fase: Dep. Riestra 1 vs Lanús 0 (14 de julio)
  • Primera Fase: Lanús 0 vs Rosario Central 1 (19 de julio)
  • Primera Fase: Sarmiento 0 vs Lanús 2 (25 de julio)
  • Primera Fase: Lanús 1 vs Talleres 0 (8 de agosto)
  • Primera Fase: Gimnasia 1 vs Lanús 2 (17 de agosto)
  • Primera Fase: Lanús 1 vs River Plate 1 (25 de agosto)
  • Primera Fase: Vélez 3 vs Lanús 0 (30 de agosto)
  • Primera Fase: Lanús 1 vs Independiente Riv. (M) 0 (12 de septiembre)
  • Primera Fase: Lanús 2 vs Platense 1 (19 de septiembre)
  • Primera Fase: Instituto 0 vs Lanús 0 (28 de septiembre)
  • Primera Fase: Lanús 2 vs San Lorenzo 1 (4 de octubre)
  • Primera Fase: Independiente 0 vs Lanús 2 (12 de octubre)
  • Primera Fase: Lanús 2 vs Godoy Cruz 0 (17 de octubre)
  • Primera Fase: Banfield 2 vs Lanús 1 (3 de noviembre)
  • Primera Fase: San Martín (SJ) 1 vs Lanús 1 (8 de noviembre)
  • Primera Fase: Lanús 3 vs Atlético Tucumán 1 (14 de noviembre)
Los resultados de Tigre en partidos del Clausura
  • Primera Fase: Vélez 2 vs Tigre 1 (14 de julio)
  • Primera Fase: Tigre 2 vs Argentinos Juniors 1 (20 de julio)
  • Primera Fase: Unión 0 vs Tigre 0 (25 de julio)
  • Primera Fase: Tigre 0 vs Huracán 1 (8 de agosto)
  • Primera Fase: Racing Club 1 vs Tigre 2 (15 de agosto)
  • Primera Fase: Tigre 1 vs Independiente Riv. (M) 1 (22 de agosto)
  • Primera Fase: Banfield 1 vs Tigre 0 (29 de agosto)
  • Primera Fase: Tigre 0 vs Talleres 0 (14 de septiembre)
  • Primera Fase: Tigre 2 vs Aldosivi 0 (21 de septiembre)
  • Primera Fase: Central Córdoba (SE) 0 vs Tigre 1 (26 de septiembre)
  • Primera Fase: Tigre 1 vs Defensa y Justicia 1 (3 de octubre)
  • Primera Fase: Newell`s 1 vs Tigre 1 (10 de octubre)
  • Primera Fase: Tigre 2 vs Barracas Central 2 (20 de octubre)
  • Primera Fase: Belgrano 0 vs Tigre 0 (3 de noviembre)
  • Primera Fase: Tigre 1 vs Estudiantes 0 (9 de noviembre)
  • Primera Fase: Boca Juniors 2 vs Tigre 0 (16 de noviembre)
Horario Lanús y Tigre, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

