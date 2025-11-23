Lanús vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 del Clausura

El Granate y el Matador jugarán el próximo miércoles 26 de noviembre su clasificación a la Cuartos del Clausura. Se enfrentarán desde las 21:30 (hora Argentina) en el estadio la Fortaleza.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 4 de agosto, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y el marcador favoreció a Lanús con un marcador de 3-2.
Leandro Rey Hilfer será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.