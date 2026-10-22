Ley Penal Juvenil: Jujuy realizó la primera declaración de responsabilidad penal de un adolescente

Ley Penal Juvenil (foto generada con IA) Un adolescente reconoció seis delitos en un juicio abreviado. La Justicia homologó el acuerdo y dispuso un acompañamiento interdisciplinario.

La Justicia de Jujuy dictó la primera declaración de responsabilidad penal de un adolescente desde la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, el pasado 2 de septiembre. La resolución se produjo en el marco de un juicio abreviado, en el que el joven reconoció los hechos que se le atribuían y asumió su responsabilidad penal.

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El Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó que el procedimiento contó con la conformidad expresa de las víctimas y concluyó con la homologación del acuerdo por parte de la jueza especializada en Responsabilidad Penal Juvenil, María del Rosario Hinojo.

Se trata de la primera resolución de estas características en la provincia bajo el nuevo sistema, que establece procedimientos específicos para adolescentes en conflicto con la ley penal.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Pablo Martín de Tezanos Pinto, titular de la Fiscalía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes N.º 1, con la intervención de la secretaria de esa unidad, Ana Rivas.

Durante el proceso, las partes alcanzaron un acuerdo mediante un juicio abreviado. El adolescente reconoció los hechos atribuidos, que fueron calificados como encubrimiento por receptación dolosa, amenazas con armas, amenazas coactivas, desobediencia a la autoridad, daños y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Con la conformidad de las víctimas, el acuerdo fue presentado ante la jueza María del Rosario Hinojo, quien finalmente lo homologó.

Además de la declaración de responsabilidad penal, la resolución dispuso un abordaje interdisciplinario para acompañar al adolescente, teniendo en cuenta su edad y sus circunstancias personales. La medida contempla un seguimiento integral destinado a favorecer la construcción de un proyecto de vida, mediante una intervención especializada que considere tanto los derechos del joven como los de las víctimas.

Desde el MPA señalaron que el procedimiento se desarrolló respetando los principios de la justicia penal juvenil y las garantías constitucionales correspondientes a los adolescentes.

Desde cuándo rige la nueva Ley Penal Juvenil y qué ocurre en Jujuy

El nuevo Régimen Penal Juvenil entró en vigencia en Jujuy el 2 de septiembre de 2026 y modificó el tratamiento judicial de los delitos cometidos por adolescentes. Entre sus principales cambios se encuentra la posibilidad de atribuir responsabilidad penal desde los 14 años.

El sistema contempla procedimientos especializados que deben tener en cuenta la edad, las circunstancias personales y los derechos de los adolescentes, además de los derechos de las víctimas.

En este contexto, el procurador general del Ministerio Público de la Acusación, Alejandro Bossatti, había dado a conocer las primeras cifras de aplicación del nuevo régimen en la provincia.

Durante una entrevista, el funcionario informó que se habían registrado nueve adolescentes denunciados bajo el nuevo sistema, de los cuales uno se encontraba

imputado. “Son nueve los que han sido denunciados, hay uno solo imputado” imputado. “Son nueve los que han sido denunciados, hay uno solo imputado”

Estas cifras permiten dimensionar los primeros pasos de implementación de la ley en Jujuy, aunque no se informó si el adolescente que recibió la primera declaración de responsabilidad penal corresponde a alguno de esos expedientes mencionados anteriormente.