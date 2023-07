Llevó un calzoncillo con la cara de su novia al hospital

Como era de prever, la peculiar escena protagonizada por el calzoncillo adornado con una imagen y múltiples símbolos de amor generó gran revuelo entre los usuarios de Twitter. La publicación recibió más de 28 "me gusta" y atrajo cientos de comentarios llenos de humor y diversión.

Las mejores reacciones al calzoncillo viral

"Necesito hacerle uno ya para que las put** sepan quién manda (?) no igual sí, donde lo hiciste?", preguntó una de las personas que comentó, y la joven que se hizo viral explicó que lo hizo en un emprendimiento de impresión en tela que descubrió en Instagram. "Recomiendo ampliamente", agregó

IMG-20230706-WA0013.jpg

"Le voy a regalar uno de esos a mi novio, si se lo saca me es infiel", señaló otra chica, mientras que otra le manifestó"Es por ahí, hermana, tirale todos los otros boxer que tenga". Una enamorada en pareja aportó: "El regalo que mi amor necesita, algo faltaba en su ropero suerte, vi esta idea". "Excelente servicio", manifestó otra tuitera y una alertó a sus pretendientes: "Si no vas a ser mío a este nivel, no quiero nada". "Cuide a ese man", destacó otra joven.

"JAJJAJA ¿Qué estoy haciendo mal?", se preguntó una chica, mientras que un chico lamentó: "Cuando voy a dejar de ser espectador". Sin embargo, otra usuaria de Twitter advirtió a todas: "Hermanas, yo regale uno con mi cara y a los dos días me dejaron, no hay remate".

IMG-20230706-WA0015.jpg

Uno de los individuos que no dejó pasar la oportunidad fue un joven, quien comentó: "Buscando a la afortunada para mis boxers". "Che si alguien en Uruguay quiere, vendo boxer tangas y medias para que marquen territorio", promocionó la vendedora menos dormida.

En contraste, algunos detractores se unieron al momento viral: "Pienso, para mostrarle la rodilla se bajó los pantalones???". "Se bajó el pantalón en vez de subírselo por la pierna", enfatizó otro usuario de Twitter. Mientras tanto, el crítico más polémico cuestionó: "Cuando no crees que alguien pueda ser tan dominado, va este tipo y lo supera ampliamente".