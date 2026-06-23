martes 23 de junio de 2026
23 de junio de 2026 - 08:01
en vivo Deportes.

Los partidos y datos importantes del martes 23 de junio en el Mundial 2026

Sigue el desarrollo del Mundial 2026 y este martes 23 de junio se jugarán cuatro partidos. Seguí el minuto a minuto de lo que pase en la jornada mundialista.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Mundial 2026.

Mundial 2026.

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El Mundial 2026 continúa este martes 23 de junio con una jornada que tendrá cuatro partidos definitorios para la clasificación a dieciseisavos. La acción iniciará a las 14:00 con el choque entre Portugal y Uzbekistán. Seguí el minuto a minuto de una jornada mundialista.

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Los goleadores del Mundial 2026

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Previa Inglaterra vs Ghana

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Primer partido del martes 23 de junio: Portugal vs Uzbekistán

La acción iniciará a las 14:00 con el choque entre Portugal y Uzbekistán. Portugal padeció el peso de las expectativas. El 1-1 frente a su par congoleño generó altas cotas de malestar por una tenencia elevada pero estéril que, entre otras cuestiones, derivó en internas en el seno del seleccionado. Con la bronca de un mal inicio a cuestas, el campeón de la Nations League va por sus primeros tres puntos.

Por su parte, Uzbekistán compitió pero cayó por 3 a 1 frente a la Colombia de Luis Díaz y Jáminton Campaz. Bloque ultradefensivo, acorde a la idiosincrasia de su conductor Fabio Cannavaro, buscará replicar la fórmula con la que RD Congo frustró al elenco europeo.

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Los cuatro partidos del martes 23 de junio

  • 14:00: Portugal vs. Uzbekistán (Grupo K)
  • 17:00: Inglaterra vs. Ghana (Grupo L)
  • 20:00: Panamá vs. Croacia (Grupo L)
  • 23:00: Colombia vs. República Democrática del Congo (Grupo K)

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