Maltrato animal en Jujuy: la dejaron abandonada, atada junto a un cartel y tuvo un triste final

“Tengo el corazón destrozado”, comienza el mensaje que rápidamente se viralizó. Según contó, personas que transitan habitualmente por la zona advirtieron que en un poste cercano al hogar habían dejado un cartel escrito a mano que decía: “Hola, soy Gala. Mi dueño falleció y ya no me pueden cuidar. Estoy castrada, por favor adoptame”. Junto al mensaje, solo quedaron una cuerda, una bolsa de alimento y un plato con agua. La perrita ya no estaba.
Horas después, el panorama se volvió aún más desgarrador. En la entrada al barrio fue encontrado el cuerpo sin vida de un animal de color anaranjado, presuntamente de raza pitbull. “No sé si el animalito fallecido es Gala, pero si hubieras actuado correctamente, hoy estaría viva”, expresó la referente, atravesada por el dolor y la impotencia.
Dolor e indignación por otro caso de maltrato animal
Desde el Hogar San Roque remarcaron que los animales no permanecen atados y que, por instinto, harán todo lo posible por soltarse y regresar al lugar que consideran su hogar, exponiéndose a graves peligros. “Por favor, dejen de hacer estas cosas”, suplicó.
“Otro triste final para un pobre animalito”, cierra el mensaje que refleja no solo el dolor por una vida perdida, sino también un pedido urgente de conciencia, empatía y responsabilidad hacia quienes no tienen voz.