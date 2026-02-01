domingo 01 de febrero de 2026

1 de febrero de 2026 - 10:34
Indignación.

Maltrato animal en Jujuy: la dejaron abandonada, atada junto a un cartel y tuvo un triste final

Una perrita fue atada con un cartel pidiendo adopción, “si hubieras actuado correctamente, Gala hoy estaría viva”, expresaron con dolor desde el Hogar San Roque.

Federico Franco
Por  Federico Franco
El cartel.

El cartel.

Tengo el corazón destrozado”, comienza el mensaje que rápidamente se viralizó. Según contó, personas que transitan habitualmente por la zona advirtieron que en un poste cercano al hogar habían dejado un cartel escrito a mano que decía: “Hola, soy Gala. Mi dueño falleció y ya no me pueden cuidar. Estoy castrada, por favor adoptame”. Junto al mensaje, solo quedaron una cuerda, una bolsa de alimento y un plato con agua. La perrita ya no estaba.

Horas después, el panorama se volvió aún más desgarrador. En la entrada al barrio fue encontrado el cuerpo sin vida de un animal de color anaranjado, presuntamente de raza pitbull. “No sé si el animalito fallecido es Gala, pero si hubieras actuado correctamente, hoy estaría viva”, expresó la referente, atravesada por el dolor y la impotencia.

image
Caso de maltrato animal.

Caso de maltrato animal.

Dolor e indignación por otro caso de maltrato animal

Desde el Hogar San Roque remarcaron que los animales no permanecen atados y que, por instinto, harán todo lo posible por soltarse y regresar al lugar que consideran su hogar, exponiéndose a graves peligros. “Por favor, dejen de hacer estas cosas”, suplicó.

Con más de 500 perros rescatados, el refugio trabaja sin descanso desde hace años, muchas veces al límite de sus fuerzas, recursos y salud. “Nunca digo que no cuando me piden ayuda, pero hay situaciones en las que ya no damos abasto. Aun así, siempre podemos ayudar a buscar una solución”, explicó la responsable del hogar, quien además confirmó que se están colocando nuevas cámaras de seguridad para intentar prevenir este tipo de hechos.

“Otro triste final para un pobre animalito”, cierra el mensaje que refleja no solo el dolor por una vida perdida, sino también un pedido urgente de conciencia, empatía y responsabilidad hacia quienes no tienen voz.

