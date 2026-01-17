Manchester United vence al City y pone fin a su crisis

Manchester united logra vencer al City

En medio de una crisis marcada por la despedida de Ruben Amorim y la llegada del debutante Michael Carrick como entrenador, el United logró imponerse en el clásico de Manchester City. Con Lisandro Martínez en la defensa, el equipo local controló la mitad de la cancha y generó peligro a través de sus bandas.

Primer tiempo: dominio sin eficacia Durante los primeros 45 minutos, el United chocó varias veces contra la línea defensiva del City, lo que provocó algunas posiciones adelantadas y redujo las opciones claras de gol. Aun así, los locales impusieron condiciones y exigieron a Gianluigi Donnarumma en al menos una ocasión.

united vs city (1) Segundo tiempo: los goles que cambiaron la historia A los 20 minutos del complemento, tras un error en un tiro libre del City, Bruno Fernandes inició un contraataque que finalizó con un zurdazo cruzado de Mbeumo, abriendo el marcador.

Diez minutos después, los Diablos Rojos volvieron a golpear. Por la derecha, Diallo habilitó a Matheus Cunha, quien desbordó y centró para que Patrick Dorgu apareciera en el corazón del área y definiera, liquidando el partido.

Un triunfo que revitaliza al United Con este resultado, el Manchester United recupera la senda del triunfo después de cuatro partidos sin victorias, mientras que Michael Carrick inició su ciclo como DT de manera ideal. Por su parte, el City desperdició una gran oportunidad de acercarse al Arsenal, líder exclusivo de la Premier League.

