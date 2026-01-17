sábado 17 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de enero de 2026 - 14:07
Clásico.

Manchester United vence al City y pone fin a su crisis

El Manchester United volvió a sonreír: los Diablos Rojos derrotaron al City de Guardiola y recuperaron confianza tras cuatro partidos sin victorias.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Manchester united logra vencer al City&nbsp;

Manchester united logra vencer al City 

En medio de una crisis marcada por la despedida de Ruben Amorim y la llegada del debutante Michael Carrick como entrenador, el United logró imponerse en el clásico de Manchester City. Con Lisandro Martínez en la defensa, el equipo local controló la mitad de la cancha y generó peligro a través de sus bandas.

Lee además

PSG se impone con autoridad a Manchester City por 4-2

Club Brugge fue derrotado por Manchester City con un marcador de 3-1

Primer tiempo: dominio sin eficacia

Durante los primeros 45 minutos, el United chocó varias veces contra la línea defensiva del City, lo que provocó algunas posiciones adelantadas y redujo las opciones claras de gol. Aun así, los locales impusieron condiciones y exigieron a Gianluigi Donnarumma en al menos una ocasión.

united vs city (1)

Segundo tiempo: los goles que cambiaron la historia

A los 20 minutos del complemento, tras un error en un tiro libre del City, Bruno Fernandes inició un contraataque que finalizó con un zurdazo cruzado de Mbeumo, abriendo el marcador.

Diez minutos después, los Diablos Rojos volvieron a golpear. Por la derecha, Diallo habilitó a Matheus Cunha, quien desbordó y centró para que Patrick Dorgu apareciera en el corazón del área y definiera, liquidando el partido.

Un triunfo que revitaliza al United

Con este resultado, el Manchester United recupera la senda del triunfo después de cuatro partidos sin victorias, mientras que Michael Carrick inició su ciclo como DT de manera ideal. Por su parte, el City desperdició una gran oportunidad de acercarse al Arsenal, líder exclusivo de la Premier League.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

PSG se impone con autoridad a Manchester City por 4-2

Club Brugge fue derrotado por Manchester City con un marcador de 3-1

Sorpresa en el Mundial de Clubes: Manchester City quedó eliminado al perder con Al Hilal

Sólido triunfo de Manchester City por 2-0 frente a Napoli

Las más leídas

Lugar donde sucedió el hecho.
Capital.

Tensión en barrio Gorriti: un hombre amenazó a su ex en la vía pública y atacó a policías

Foto ilustrativa. video
Anuncio.

Habrá más subsidios eléctricos para el NOA: cómo serán en cada zona

Amistoso Gimnasia vs Racing de Córdoba - Foto: Fanaticos.lvdos
Pretempotada.

Gimnasia de Jujuy jugó dos amistosos contra Racing de Córdoba: resultados de los partidos

Pago anticipado 2026
Beneficios.

Pago anticipado 2026: para qué impuestos, descuentos y cómo pagar

Foto ilustrativa. video
VIDEO.

Salta: impresionante avistaje de un puma en el dique Cabra Corral

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel