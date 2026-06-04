Senado: debatió por pliegos judiciales, default 2001 y propiedad privada

El Senado de la Nación sesionó este jueves desde las 11 con una agenda cargada de temas judiciales, económicos y políticos, en una jornada que estuvo marcada por el tratamiento de distintos nombramientos para la Justicia Federal y por la tensión interna que generó el retiro del pliego de María Verónica Michelli, candidata a jueza del Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata.
El Senado le dio media sanción al acuerdo con los bonistas del 2001
El Senado le dio media sanción al acuerdo con los bonistas del 2001. La votación sobre el acuerdo con los bonistas fue de 40 votos a favor, 22 en contra y no hubo abstenciones.