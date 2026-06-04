jueves 04 de junio de 2026
4 de junio de 2026 - 13:43
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Senado: debatió por pliegos judiciales, default 2001 y propiedad privada

El Senado aprobó el pliego de la jueza Verónica Michelli, que Javier Milei había intentado retirar del temario.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Senado: la oposición logró incluir el pliego de VerónicaMichelli
Senado: la oposición logró incluir el pliego de Verónica Michelli

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La sesión fue acordada en Labor Parlamentaria y tendrá como ejes centrales los proyectos de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el acuerdo con bonistas por el default de 2001 y una tanda de pliegos judiciales enviados por la Casa Rosada. Según la agenda prevista, el Senado avanzará con alrededor de 50 nombramientos judiciales, aunque no incluirá el caso Michelli, que quedó postergado para una próxima instancia.

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El Senado le dio media sanción al acuerdo con los bonistas del 2001

El Senado le dio media sanción al acuerdo con los bonistas del 2001. La votación sobre el acuerdo con los bonistas fue de 40 votos a favor, 22 en contra y no hubo abstenciones.

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El Senado aprobó 74 pliegos de nuevos jueces, entre ellos el de Verónica Michelli

El Senado aprobó el pliego de la jueza Verónica Michelli, que Javier Milei había intentado retirar del temario. La votación terminó con 44 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones, luego de que la sesión se retomara tras un cuarto intermedio. El debate estuvo marcado por cruces entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel, en medio de las diferencias por el tratamiento de los nombramientos judiciales.

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Senado: la oposición logró incluir el pliego de Verónica Michelli

El Senado tratará esta tarde el pliego de Verónica Michelli, luego de que la oposición lograra incluirlo en el temario de la sesión. En un principio estaba previsto debatir 50 nombramientos, pero La Libertad Avanza incorporó más de 70 candidatos una vez iniciada la sesión, lo que generó críticas del peronismo y también de Victoria Villarruel. Tras un cuarto intermedio pedido por la oposición para ordenar la discusión, Patricia Bullrich anunció que, con acuerdo de los dos tercios de la Cámara, se avanzará con el tratamiento de 74 pliegos, entre ellos el de Michelli.

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Villarruel llegó al Senado y preside la sesión

La vicepresidenta Victoria Villarruel llegó al Congreso y se hizo cargo de la sesión del Senado, que había comenzado sin su presencia por un fuerte dolor de cabeza, según indicaron desde su entorno. Su ingreso se dio justo al inicio del debate por los pliegos judiciales, en medio de la tensión política por el caso de la candidata a jueza que el Gobierno pidió retirar.

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Piden asistencia para dos argentinos detenidos en Libia

La senadora Anabel Fernández Sagasti reclamó en el Congreso que el Gobierno envíe a un representante de Cancillería a Libia para verificar el estado de salud y la situación judicial de dos mendocinos detenidos desde el 24 de mayo, cuando se dirigían en una misión humanitaria hacia Gaza. Según indicó, familiares fueron contactados por la Cruz Roja y les informaron que ambos estarían en huelga de hambre, mientras Argentina no cuenta con embajada en ese país.

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Críticas de la oposición al Gobierno por el retiro del pliego de Michelli

El senador del Bloque Justicialista, Carlos Linares, le hizo duras críticas al Gobierno por la decisión de retirar el pliego de la candidata a jueza, María Victoria Michelli, por ser familiar del periodista, Hugo Alconada Mon. Linares planteó: "Es un escándalo, con pedidos de renuncias no aceptadas. El Gobierno quiere manejar la Justicia. A su criterio, si hay alguien habla mal del Gobierno y es familiar de algún juez, hay que correr eso de la vista. Me parece que es un escándalo, que no puede pasar desapercibido".

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“Tranquilizate, querida”: el cruce de Juliana Di Tullio y Patricia Bullrich

El cruce se dio en el Senado durante una discusión por los femicidios y la marcha de Ni Una Menos. Patricia Bullrich defendió las cifras oficiales del Gobierno y aseguró que “en los últimos dos años la Argentina bajó un 25% los femicidios”, dato que vinculó con el endurecimiento de leyes y políticas penales.

Juliana Di Tullio cuestionó esa lectura y sostuvo que Bullrich había respondido políticamente a un pedido de minuto de silencio. Además, rechazó las críticas a la movilización de Ni Una Menos y advirtió que “a las mujeres nos matan, nos descuartizan, nos golpean, nos violentan”.

El momento más tenso llegó cuando Di Tullio interrumpió su discurso para responderle a Bullrich: “Dejame hablar, Patricia, porque no te interrumpí. Patricia, tranquilizate, querida”. Luego también cuestionó los registros oficiales y afirmó que existen subregistros que contradicen las estadísticas del Gobierno.

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Villarruel no preside la sesión en el Senado por un fuerte dolor de cabeza

La vicepresidenta Victoria Villarruel no está al frente este jueves de la sesión en el Senado. Es el cuyano Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, quien conduce la sesión.

De acuerdo a lo confirmado desde el entorno de Villarruel no estuvo en el comienzo del debate por un problema de salud, un fuerte dolor de cabeza.

Sin embargo, se espera que Villarruel se suma a la sesión durante el día, ya que se espera un debate caliente entre el oficialismo, los aliados y el peronismo no sólo por los pliegos judiciales sino también por el acuerdo con los fondos buitre y el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.

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Los pliegos de los jueces

En la sesión de este jueves, el oficialismo pondrá en consideración 50 nombramientos de jueces federales sobre un total de 73 que ya cuentan con dictamen de la Comisión de Acuerdos, presidida por el libertario Juan Carlos Pagotto.

Los otros 23 nombramientos quedarán para otra oportunidad. Entre ellos figuran los pliegos cuestionados de Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, señalados por sus vínculos con autoridades de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la entidad. También quedará pendiente el pliego de Juan Manuel Mejuto, a quien el oficialismo y sectores de la UCR vinculan con el kirchnerismo y con la agrupación Justicia Legítima.

Dentro de los 50 pliegos que serán tratados aparece el de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti. Fue propuesto como vocal del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe.

Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti,
Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Acuerdos para su designación como juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe.

Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Acuerdos para su designación como juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe.

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Qué se tratará en el Senado

La sesión comenzará a las 11 y tendrá una agenda impulsada por el oficialismo. Entre los temas previstos aparecen:

  • Proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
  • Tratamiento del acuerdo con bonistas por el default de 2001.
  • Votación de una tanda de nombramientos para la Justicia Federal.
  • Debate político por el retiro del pliego de María Verónica Michelli, aunque su caso no será votado en esta sesión.

El oficialismo buscará avanzar con nombramientos judiciales en medio de un escenario político complejo, con críticas de sectores opositores y tensiones propias dentro de La Libertad Avanza y sus aliados parlamentarios.

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El pliego de Michelli quedó fuera de la sesión en el Senado

Uno de los puntos políticos más sensibles de la jornada será lo que no se tratará: el pliego de María Verónica Michelli. La candidata había sido propuesta para integrar el Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata, pero el Gobierno pidió retirar su nominación luego de conocerse su parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon.

La decisión abrió una fuerte controversia dentro del oficialismo y entre aliados. La nominación de Michelli ya había obtenido aval en comisión: nueve de los 17 senadores de la Comisión de Acuerdos firmaron el dictamen favorable, todos pertenecientes a bloques que suelen acompañar a La Libertad Avanza.

El tema no estará en el recinto este jueves, pero seguirá atravesando la sesión porque expuso diferencias internas, críticas opositoras y cuestionamientos sobre los criterios del Gobierno para impulsar o retirar candidaturas judiciales.

María Verónica Michelli
La Casa Rosada eligió de una terna enviada por el Consejo de la Magistratura y validó a Michelli con traslado de su pliego, quien pasó sin fisuras la audiencia pública de la comisión de Acuerdos

La Casa Rosada eligió de una terna enviada por el Consejo de la Magistratura y validó a Michelli con traslado de su pliego, quien pasó sin fisuras la audiencia pública de la comisión de Acuerdos

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