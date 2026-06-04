Senado: debatió por pliegos judiciales, default 2001 y propiedad privada

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“Tranquilizate, querida”: el cruce de Juliana Di Tullio y Patricia Bullrich

El cruce se dio en el Senado durante una discusión por los femicidios y la marcha de Ni Una Menos. Patricia Bullrich defendió las cifras oficiales del Gobierno y aseguró que “en los últimos dos años la Argentina bajó un 25% los femicidios”, dato que vinculó con el endurecimiento de leyes y políticas penales.

Juliana Di Tullio cuestionó esa lectura y sostuvo que Bullrich había respondido políticamente a un pedido de minuto de silencio. Además, rechazó las críticas a la movilización de Ni Una Menos y advirtió que “a las mujeres nos matan, nos descuartizan, nos golpean, nos violentan”.

El momento más tenso llegó cuando Di Tullio interrumpió su discurso para responderle a Bullrich: “Dejame hablar, Patricia, porque no te interrumpí. Patricia, tranquilizate, querida”. Luego también cuestionó los registros oficiales y afirmó que existen subregistros que contradicen las estadísticas del Gobierno.