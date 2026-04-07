Federico Sturzenegger llevará al Senado su plan para reforzar los derechos de propiedad

Federico Sturzenegger expondrá en el Senado el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

El miércoles, Federico Sturzenegger , titular del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado , concurrirá al Senado para brindar detalles sobre el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada . La propuesta, promovida por el Gobierno, apunta a implementar reformas profundas en diversos aspectos relacionados con los derechos de propiedad.

La presentación tendrá lugar a partir de las 16 en un encuentro conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General .

Durante la sesión, el funcionario explicará los pormenores de una iniciativa que busca reforzar las protecciones constitucionales sobre la propiedad , acortar los tiempos de los procesos judiciales y actualizar normativas existentes , siguiendo la línea ideológica de corte libertario del Gobierno.

Dentro de los aspectos más relevantes, la iniciativa incluye un nuevo procedimiento de desalojo acelerado , que permitiría la recuperación de propiedades a través de un trámite “sumarísimo” siempre que se acredite la titularidad del inmueble. Desde el oficialismo destacan que esta disposición pretende evitar demoras prolongadas en la restitución de bienes.

Otro eje central es la reforma del régimen de expropiaciones, con la intención de fortalecer los derechos de los dueños y asegurar que se cumpla el debido proceso, al mismo tiempo que se acortan los plazos administrativos y judiciales.

Federico Sturzenegger expondrá en el Senado el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Puntos clave de la reforma

En lo que respecta a propiedades rurales, el proyecto plantea suprimir los topes que impiden a extranjeros adquirir tierras, límites que habían sido fijados en 2011.

Desde la administración argumentan que esas restricciones frenan la inversión, sobre todo en el ámbito agropecuario. Sin embargo, el esquema renovado contempla seguir aplicando controles específicos cuando se trate de compras realizadas por gobiernos extranjeros o entidades vinculadas a ellos.

La propuesta contempla modificaciones en la ley de Manejo del Fuego, incluyendo la supresión de artículos que durante décadas limitaron la venta o el cambio de destino de terrenos afectados por incendios. Desde el Ejecutivo sostienen que esas restricciones resultaron “exageradas” y no alcanzaron los objetivos ambientales previstos.

El ministro defenderá una iniciativa que propone cambios en expropiaciones, tierras rurales, desalojos y la ley de Manejo del Fuego.

Respaldo de todo el Ejecutivo

El proyecto fue respaldado por el presidente y su Gabinete completo, y forma parte de la estrategia oficial de desregulación económica y reforma estatal con clara influencia neoliberal. Su tratamiento en el Senado dará inicio a un debate que se anticipa intenso y polarizado entre el oficialismo y los bloques opositores.