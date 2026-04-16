Senado: qué es el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada

Ley de inviolabilidad de la propiedad privada: cuáles son los principales puntos.

El Gobierno de Javier Milei impulsa en el Senado el tratamiento de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada , una de las piezas clave dentro del conjunto de reformas enviadas este año. La iniciativa apunta a fortalecer las garantías sobre la propiedad, restringir la facultad estatal de expropiar y agilizar los procedimientos de desalojo.

Encuentro clave. Acuerdo FMI y Argentina: Sturzenegger se reunió con Kristalina Georgieva

Política. Habló Federico Sturzenegger: no habrá renovación para las facultades delegadas

Además, busca incorporar modificaciones en el régimen de tierras rurales , asentamientos urbanos y políticas vinculadas al manejo del fuego .

Este miércoles, el Senado retoma el tratamiento de la iniciativa en un plenario de comisiones , en una jornada que contempla la participación de más de veinte oradores entre expertos, referentes sociales, constitucionalistas y miembros de organizaciones civiles .

El Gobierno impulsa un proyecto que contempla cambios en el reegimen de expropiaciones y la ley de Manejo del Fuego.

El encuentro, previsto para las 15 en el Salón Azul , congrega a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General , ámbito en el que el oficialismo intentará avanzar en consensos de cara a la firma del dictamen .

Federico Sturzenegger, impulsor de la ley de propiedad privada.

Los principales puntos de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada

Uno de los puntos clave de la iniciativa es la modificación del marco legal que regula las expropiaciones.

Dentro de las principales novedades que propone se encuentran:

Redefinición más acotada del criterio de interés público

del criterio de Exigencia de fundamentar cada expropiación de manera puntual y precisa

cada expropiación de manera Necesidad de abonar la compensación completa antes de que el Estado asuma la titularidad del bien

la antes de que el Estado asuma la titularidad del bien Inclusión de las ganancias no percibidas dentro del resarcimiento económico

dentro del Ajuste de los valores teniendo en cuenta la inflación y la aplicación de intereses comerciales

El Gobierno de Javier Milei impulsa en el Senado el tratamiento de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

Modificación del proceso judicial de desalojo

La iniciativa propone:

Aplicación del procedimiento abreviado más ágil previsto en el Código Procesal

más ágil previsto en el Habilitación para concretar el desalojo de manera anticipada, sin esperar el fallo definitivo

de manera anticipada, sin esperar el Supresión de la exigencia de garantía real

Sustitución de ese requisito por una manifestación jurada del titular del inmueble

del titular del inmueble Establecimiento de un plazo previo de tres días de notificación ante incumplimientos de pago

La iniciativa enviada por el Ejecutivo ya comenzó a debatirse en comisiones.

Ley de propiedad privada: qué cambia en barrios populares

La ley también modifica el régimen de integración socio urbana

Se deja sin efecto la posibilidad de expropiar de forma masiva viviendas en asentamientos populares

viviendas en Se habilitan vías alternativas , como la adquisición por prescripción (usucapión)

, como la adquisición por Se eliminan disposiciones vigentes que actualmente frenan los desalojos

que actualmente frenan los desalojos Se otorga un rol más activo a las administraciones provinciales y a los gobiernos locales

El Senado reanuda el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Tierras rurales: menos restricciones para extranjeros

La iniciativa también introduce cambios en la normativa sobre Tierras Rurales. En la actualidad, rigen restricciones para la adquisición de campos por parte de capitales extranjeros. La propuesta plantea:

Levantar el límite que fijaba un máximo del 15% del territorio

que fijaba un máximo del Suprimir las restricciones vinculadas al origen o nacionalidad del comprador

del comprador Derogar el tope de 1.000 hectáreas en áreas consideradas núcleo

en áreas consideradas núcleo Conservar prohibiciones únicamente para Estados extranjeros y entidades públicas

El gobierno de Javier Milei avanza en el Senado con el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una de las iniciativas centrales del paquete de reformas.

Cambios en la ley de Manejo del Fuego

Otro de los ejes relevantes es la modificación en materia ambiental. Este capítulo ya generó cuestionamientos desde organizaciones ecologistas, que advierten que podría habilitar transformaciones en el uso de la tierra luego de incendios.