Minuto a Minuto : Ante miles de fieles, el papa León XIV da su primera misa en Uruguay

El Pontífice encabeza la celebración religiosa en el Parque París Londres de Paysandú, donde miles de fieles se congregaron para participar de uno de los momentos centrales de su visita al país.
León XIV llamó a “construir puentes” en su primera misa en Uruguay
Ante una multitud reunida en el Parque París Londres de Paysandú, el papa León XIV encabezó una misa y compartió un mensaje centrado en la fe, la identidad y los símbolos que representan a la comunidad uruguaya. Durante su homilía, destacó tres elementos característicos de la región: los puentes, los palmares y el mate, a partir de los cuales invitó a reflexionar sobre el compromiso y la vida en comunidad. Como eje de su mensaje, eligió una frase del Evangelio: “El que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho”.