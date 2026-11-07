en vivo Uruguay. Minuto a Minuto : Ante miles de fieles, el papa León XIV da su primera misa en Uruguay

El Sumo Pontífice ya preside la ceremonia en el Parque París Londres de la ciudad uruguaya fronteriza con la localidad argentina de Colón, en la continuidad de su gira de 11 días que incluirá a la Argentina y concluirá en Perú.