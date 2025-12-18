jueves 18 de diciembre de 2025

18 de diciembre de 2025 - 16:19
Aniversario.

Mundial Qatar 2022: el posteo de Lionel Messi y el resto de los campeones

Tanto Lionel Messi como otros jugadores, postearon en sus redes sociales mensajes por el aniversario del Mundial Qatar 2022.

Mundial Qatar 2022: a tres años de Argentina campeón

Mundial Qatar 2022: a tres años de Argentina campeón

Se cumple este 18 de diciembre tres años del título que la Selección Argentina consiguió el Mundial Qatar 2022. Tanto el capitán Lionel Messi como otros jugadores, utilizaron las redes sociales para recordar la fecha

El jugador del Inter Miami compartió en su cuenta de Instagram una imagen del momento en el que levantó la Copa del Mundo, y además acompañó la publicación con el siguiente mensaje: “tres años de las tres estrellas”.

602315556_18616651312033891_8822556689605793776_n.

Los mensajes de los campeones del mundo

Varios integrantes de la Selección Argentina utilizaron las redes sociales para recordar el título. Leandro Paredes escribió: “¡Somos campeones del mundo! Hace 3 años y para toda la vida”. Otros campeones optaron por posteos más simbólicos.

599238770_18538747180012832_1778549619095660126_n.

El jugador del Chelsea Enzo Fernández, publicó un corazón azul, mientras que Paulo Dybala compartió una imagen de la Copa del Mundo. Emiliano “Dibu” Martínez eligió la postal de su histórica atajada ante Kolo Muani en la final.

586697286_18550152295057595_3180331966409391978_n.

En el caso de Alexis Mac Allister, aludió a la jugada previa a uno de los goles frente a Francia, mientras que Lautaro Martínez mostró una foto dentro del campo de juego junto a su familia, en una celebración íntima y cargada de emoción.

602151627_18322117033301023_8416407963115752315_n.

El camino en el Mundial Qatar 2022

Argentina debutó con derrota 1 a 2 contra Arabia Saudí. La sólida estructura que había conformado Lionel Scaloni tambaleó por un momento, pero no se derrumbaría. "Confíen, que no los vamos a dejar tirados", dijo Messi.

Luego fue victoria 2-0 México. Fue la primera prueba de fuego en la Copa Mundial para los campeones de América, ya sin margen de error. En caso de perder, Argentina quedaría eliminada, pero Lionel Messi tenía otros planes.

Siguió otra victoria ante Polonia 0 a 2. El mejor partido de La Scaloneta en la fase de grupos. Los sudamericanos controlaron las acciones de principio a fin, no le dieron chances a Robert Lewandowski y pudieron haber hecho más goles.

Tras esa fase, Argentina derrotó 2-1 a Australia en otra función emocionante de Messi, que se puso el equipo al hombro cuando el trámite se complicaba, abrió el encuentro con un gol típico de su repertorio y luego manejó los tiempos a su gusto.

Contra Países Bajos fue empate en dos goles y victoria por penales en un partido que Argentina había controlado sin mayores inconvenientes y que ganaba 2-0 con goles de Nahuel Molina y de Messi de penal, la agónica reacción neerlandesa propició que hubiera alargue y penales.

En la definición, el especialista Dibu Martínez brilló y detuvo dos remates para asegurar la clasificación. El duelo se había tornado caliente por las declaraciones previas de Louis van Gaal y tuvo mucha fricción y cruces dialécticos hasta el final.

En semifinales, gran victoria ante Croacia 3 a 0. Después de un rato en el que le costó hallarse en el campo, el equipo de Scaloni encontró los huecos para atacar, metió dos goles en una seguidilla y se fue al descanso con una ventaja ya indescontable para los croatas. En el complemento, casi no hubo sufrimiento para los finalistas, que se impusieron 3-0 con dos tantos de Álvarez y otro de penal de un sensacional Messi.

La final fue para el infarto. Estuvo a la altura de los dos mejores equipos del torneo. Hubo un claro dominio de Argentina en el primer tiempo, una reacción francesa en la segunda mitad, excelentes rendimientos de Lionel Messi y Kylian Mbappé, más emociones en el alargue y una atrapante definición por penales. La Albiceleste prevaleció desde los 11 metros y se quedó con el título en Qatar.

