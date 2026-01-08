En vivo minuto a minuto: Venezuela libera presos políticos

El director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, informó que solo ha podido verificar cinco excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, tras el anuncio de este jueves del régimen chavista en ese país.
Estados Unidos canceló el segundo ataque a Venezuela
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó la cancelación de un segundo ataque militar contra Venezuela luego de la liberación de un número significativo de presos políticos por parte del gobierno venezolano. El anuncio se conoció en Washington, en un contexto marcado por la reciente captura de Nicolás Maduro en Caracas y por negociaciones vinculadas al sector energético.
Trump sostuvo que la decisión se basó en lo que definió como un “gesto muy importante e inteligente” del gobierno venezolano en la búsqueda de la paz. Según explicó, la liberación de presos políticos modificó el escenario previsto y volvió innecesaria la ejecución de una segunda ofensiva que ya contaba con planificación previa.