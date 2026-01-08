viernes 09 de enero de 2026
En vivo minuto a minuto: Venezuela libera presos políticos

Confirmaron cinco excarcelaciones de presos políticos en Venezuela tras el anuncio del régimen chavista. Se esperan más en las próximas horas.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Venezuela:cinco presos políticos españoles ya fueron liberados (Foto ilustrativa)

Venezuela: cinco presos políticos españoles ya fueron liberados (Foto ilustrativa)

El director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, informó que solo ha podido verificar cinco excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, tras el anuncio de este jueves del régimen chavista en ese país.

Romero precisó que, de las excarcelaciones confirmadas, “del Helicoide sólo se ha liberado una persona (Rocío San Miguel) y del Rodeo 1 sólo se ha verificado hasta ahora la excarcelación de 4 presos políticos”, y dijo que las listas que circulan no son reales.

“Hay listas que ruedan en redes que no son ciertas”, subrayó Romero, pero expresó su esperanza de que se produzcan más excarcelaciones en las próximas horas. “Esperemos se produzca la liberación total de los presos políticos”.

Estados Unidos canceló el segundo ataque a Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó la cancelación de un segundo ataque militar contra Venezuela luego de la liberación de un número significativo de presos políticos por parte del gobierno venezolano. El anuncio se conoció en Washington, en un contexto marcado por la reciente captura de Nicolás Maduro en Caracas y por negociaciones vinculadas al sector energético.

Trump sostuvo que la decisión se basó en lo que definió como un “gesto muy importante e inteligente” del gobierno venezolano en la búsqueda de la paz. Según explicó, la liberación de presos políticos modificó el escenario previsto y volvió innecesaria la ejecución de una segunda ofensiva que ya contaba con planificación previa.

Dos venezolanos liberados

Se confirmó la liberación de dos presos políticos venezolanos, relacionados con la oposición encabezada por María Corina Machado. De esta manera, ya son siete las personas liberadas en Caracas.

El mensaje de María Corina Machado

La dirigente opositora dijo que “no descansaremos hasta que todos sean libres y que el país entero pueda abrazarse en plena democracia y libertad”, expresó.

“Hoy, la verdad que fue perseguida y silenciada durante años, logra abrirse paso, pese a la arbitrariedad, a la crueldad y al miedo. Durante muchos meses, muchos años, incluso décadas, sus familias han sostenido el peso feroz de una condena que no estaba en ningún expediente”, dijo la dirigente antichavista en su cuenta de X.

Expectativa por la liberación de Nahuel Gallo

El suboficial argentino de Gendarmería Nacional, continúa detenido irregularmente en Venezuela, pero estiman que su liberación y la de otros presos políticos en el país caribeño, se podría dar en las próximas horas tras la detención del ex dictador Nicolás Maduro.

La esposa del gendarme argentino, María Alexandra Gómez, habló sobre la liberación de su marido: “no tenemos información confirmada pero estamos esperanzados, no perdemos la fe”, expresó la mujer en diálogo con TN.

El canciller Gerardo Werthein rechazó las declaraciones de Diosdado Cabello y volvió a pedir que la dictadura de Maduro libere a Nahuel Gallo.
“No sé cuál es el fin, quizás acumular rehenes con algún objetivo”, planteó el canciller argentino.

Espero que hoy sea el día en el que tengamos esa llamada de Nahuel y esa imagen del reencuentro”, dijo tras los 13 meses que Nahuel se encuentra detenido. “Su hijo Víctor pregunta todo el tiempo por su papá”, marcó.

Lo único que necesito es que la libertad se de para todos los venezolanos y extranjeros. No hay libertad en Venezuela si hay presos todavía. Es necesario para volver a tener esa tranquilidad en familia, que nos la robaron hace mucho tiempo”, manifestó.

En medio de la expectativa, agregó que “nosotros hicimos todo lo legalmente correcto para conseguir la liberación de Nahuel. Están elevadas todas las denuncias ante los organismos internacionales”, sostuvo María Alexandra.

España confirmó el retorno de sus cinco ciudadanos de Venezuela

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, confirmó que los cinco ciudadanos españoles liberados en Venezuela ya se encuentran en vuelo hacia España y que llegarán en las próximas horas a ese país.

“Pronto estarán en casa con sus seres queridos”, anunció Albares a través de sus redes sociales. El canciller español señaló que mantuvo contacto directo con los liberados para expresarles su satisfacción por la noticia. “He hablado con ellos para transmitirles mi alegría por su liberación”, afirmó.

