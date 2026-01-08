En vivo minuto a minuto: Venezuela libera presos políticos

Live Blog Post

Expectativa por la liberación de Nahuel Gallo

El suboficial argentino de Gendarmería Nacional, continúa detenido irregularmente en Venezuela, pero estiman que su liberación y la de otros presos políticos en el país caribeño, se podría dar en las próximas horas tras la detención del ex dictador Nicolás Maduro.

La esposa del gendarme argentino, María Alexandra Gómez, habló sobre la liberación de su marido: “no tenemos información confirmada pero estamos esperanzados, no perdemos la fe”, expresó la mujer en diálogo con TN.

El canciller Gerardo Werthein rechazó las declaraciones de Diosdado Cabello y volvió a pedir que la dictadura de Maduro libere a Nahuel Gallo. “No sé cuál es el fin, quizás acumular rehenes con algún objetivo”, planteó el canciller argentino.

“Espero que hoy sea el día en el que tengamos esa llamada de Nahuel y esa imagen del reencuentro”, dijo tras los 13 meses que Nahuel se encuentra detenido. “Su hijo Víctor pregunta todo el tiempo por su papá”, marcó.

“Lo único que necesito es que la libertad se de para todos los venezolanos y extranjeros. No hay libertad en Venezuela si hay presos todavía. Es necesario para volver a tener esa tranquilidad en familia, que nos la robaron hace mucho tiempo”, manifestó.

En medio de la expectativa, agregó que “nosotros hicimos todo lo legalmente correcto para conseguir la liberación de Nahuel. Están elevadas todas las denuncias ante los organismos internacionales”, sostuvo María Alexandra.