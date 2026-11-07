Minuto a minuto: El Papa León XIV en su visita a Sudamerica

Apuntó al tema económico y a la corrupción

Continuando su discurso expresó: “La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía. Argentina posee muchos recursos humanos; hacer fructificar esas riquezas exige prestar atención a los jóvenes."

También hizo hincapié en las tecnologías y la corrupció:

“El crimen organizado, las redes de trata de personas, el tráfico de armas y drogas, así como la corrupción, dañan la convivencia, alimentan la violencia y desvían recursos necesarios para el bien común. Frente a estas realidades, son indispensables la acción coordinada entre los Estados y la solidez de las instituciones. Esa solidez depende también de la integridad personal de quienes han recibido la responsabilidad de gobernar, pues la corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones”, resaltó León XIV.