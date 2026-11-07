Minuto a minuto: El Papa León XIV en su visita a Sudamerica

El Papa León XIV presidió una celebración religiosa en el Parque París Londres de Paysandú, Uruguay, donde miles de fieles se reunieron para acompañarlo. La misa fue uno de los momentos centrales de su visita al país y estuvo marcada por un mensaje de fe, esperanza y compromiso con la comunidad.
El Papa León XIV se dirige hacia la Nunciatura
El papa León XIV se hospeda en la Nunciatura Apostólica (conocida como el Palacio Fernández Anchorena), ubicada en la esquina de la Avenida Alvear y Montevideo, en el barrio de Recoleta, Ciudad de Buenos Aires.