domingo 08 de noviembre de 2026
7 de noviembre de 2026 - 10:46
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Minuto a minuto: El Papa León XIV en su visita a Sudamerica

El Sumo Pontífice finalizó su visita a Uruguay con mucha emoción y este domingo por la tarde arribó a nuestro país. Fue recibido por el presidente Javier Milei.

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Por  Verónica Pereyra
Papa Leon y Javier Milei en Casa Rosada

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El Papa León XIV presidió una celebración religiosa en el Parque París Londres de Paysandú, Uruguay, donde miles de fieles se reunieron para acompañarlo. La misa fue uno de los momentos centrales de su visita al país y estuvo marcada por un mensaje de fe, esperanza y compromiso con la comunidad.

Este domingo se despidió del pais vecino visitando el Santuario de la “Virgen de los Treinta y tres” que hoy precisamente celebra su fiesta. Su nombre se refiere a los 33 patriotas que se encomendaron a ella para poner en marcha el nuevo país.

Hoy llegó a Argentina y fue recibido por Javier Milei y millones de argentinos.

El Papa León XIV se dirige hacia la Nunciatura

El papa León XIV se hospeda en la Nunciatura Apostólica (conocida como el Palacio Fernández Anchorena), ubicada en la esquina de la Avenida Alvear y Montevideo, en el barrio de Recoleta, Ciudad de Buenos Aires.

FINALIZÓ LA CADENA NACIONAL DEL PRESIDENTE MILEI Y EL PAPA LEÓN XIV

Apuntó al tema económico y a la corrupción

Continuando su discurso expresó: “La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía. Argentina posee muchos recursos humanos; hacer fructificar esas riquezas exige prestar atención a los jóvenes."

También hizo hincapié en las tecnologías y la corrupció:

“El crimen organizado, las redes de trata de personas, el tráfico de armas y drogas, así como la corrupción, dañan la convivencia, alimentan la violencia y desvían recursos necesarios para el bien común. Frente a estas realidades, son indispensables la acción coordinada entre los Estados y la solidez de las instituciones. Esa solidez depende también de la integridad personal de quienes han recibido la responsabilidad de gobernar, pues la corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones”, resaltó León XIV.

Sobre el cuidado del medioambiente

En su discurso, el Papa también habló del cuidado del medioambiente en el país: “Una ecología auténticamente humana sabe unir el cuidado de la creación al de las personas, procurando que el aprovechamiento de estos recursos contribuya al bienestar de las comunidades y preserve las condiciones que hacen posible la vida y el trabajo en sus territorios”.

Habló sobre la salida de los jóvenes del país

"Una nación debe preguntarse en qué falló cuando los jóvenes deben irse de su tierra para realizar sus sueños", expresó el Sumo Pontifice.

En esa línea agregó: "A lo largo de su historia, esta nación ha procurado extender la instrucción a sectores cada vez más amplios de la sociedad. Gracias a ese esfuerzo, generaciones de argentinos han podido cultivar sus capacidades y contribuir al desarrollo del país desde los más diversos oficios y profesiones. Preservar y fortalecer esta vocación educativa exige ofrecer a los jóvenes una formación que les permita descubrir sus talentos, desarrollarlos y ponerlos al servicio de los demás”, prosiguió el Papa en su crítica social".

Primeras palabras del discurso del Papa León XIV

"Extiendo mi saludo a todos los argentinos. Deseo encontrarme con la Iglesia que peregrina en esta tierra”, fueron las primeras palabras del Papa en cadena nacional.

También manifestó que estar en Argentina tenía “un significado especial”, en referencia a Jorge Bergoglio. “Vengo a la Patria del papa Francisco es acercarme a una historia”.

Habla el papa León XIV en el Palacio Libertad

El Sumo Pontifice comenzó su discurso.

Habla Javier Milei en el Palacio Libertad

El presidente Javier Milei brindó un discurso desde el Palacio Libertad, en Buenos Aires, en el marco de la histórica visita del papa León XIV a la Argentina.

“Quiero darle una cálida bienvenida en nombre de todos. Hoy comienzan jornadas de gran alegría y reflexión nacional”, expresó el mandatario ante el Sumo Pontífice y recordó al Papa Francisco en el inicio del discurso.

Milei también destacó la presencia de dirigentes de distintos espacios políticos: “Me alegra ver a todo el arco político aquí, demostrando que hay motivos y ocasiones que van más allá de nuestras diferencias”.

León XIV llegó al Palacio Libertad para encabezar un encuentro con distintas autoridades

El Sumo Pontifice se reunirá con autoridades de la sociedad civil, diplomáticos y funcionarios.

Jorge Macri le entregó la llave de la Ciudad al papa León XIV

La agenda del papa León XIV en la Argentina incluirá un acto encabezado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien le entregó al Pontífice las llaves de la Ciudad “en reconocimiento y agradecimiento por su visita”. La ceremonia se realizó frente al monumento a Juan de Garay, sobre la avenida Leandro N. Alem, a pocos metros de la Casa Rosada.

Terminó la reunión entre el Papa y Milei

El Sumo Pontifice se dirige ahora al Monumento Juan de Garay para recibir la llave de la Ciudad de Buenos Aires junto a Jorge Macri.

Comenzó el encuentro a solas entre el Papa y Javier Milei

El Sumo Pontifice y el Presidente mantienen una reunión privada, tras la bienvenida en el Salón Blanco, en Casa Rosada.

El Papa saludó a funcionarios del gobierno

León XIV saludó en Casa Rosada a los miembros del gabinete y de la Iglesia, entre los que se encuentran Jorge García Cuerva y Pizarro.

El Papa llegó a Casa Rosada

El Sumo Pontifice, junto a la comitiva del Vaticano, llegó a Casa de Gobierno. Habrá un acto en el Salón Blanco.

El Papa rumbo a Casa Rosada

El papa León XIV ya se dirige a Casa Rosada, donde se realizará una ceremonia de bienvenida junto a funcionarios del gobierno y luego tendrá una reunión bilateral con Javier Milei.

El papa León XIV rindió homenaje a San Martín con un minuto de silencio

El Sumo Pontifice entregó una ofrenda floral en el Monumento al General San Martín, en Retiro. Luego, hizo un minuto de silencio como homenaje.

León XIV visitó el Monumento al General San Martín

El Sumo Pontifice visitó el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en la Ciudad de Buenos Aires.

El Papa León XIV llegó a la Plaza San Martín en Buenos Aires

El Sumo Pontífice recorre las calles de Buenos Aires tras su llegada al Aeroparque Jorge Newbery, donde fue recibido por el presidente Javier Milei. En medio de una gran expectativa, el Papa León XIV arribó a la Plaza San Martín para continuar con las actividades previstas en su visita a la Argentina.

Jorge García Cuerva y otros representantes de la Iglesia recibieron al Papa

El arzobispo de Buenos Aires esperó al Sumo Pontfice en Aeroparque junto a Raúl Pizarro, secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina.

El Papa León XIV llegó a Argentina y fue recibido por Javier Milei

El papa León XIV ya descendió del avión que lo trasladó desde Uruguay y fue recibido por el presidente Javier Milei en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires. El encuentro marcó el inicio de la visita oficial del Sumo Pontífice a la Argentina, en medio de una gran expectativa por las actividades que desarrollará en el país.

La llegada se produjo este domingo 8 de noviembre y representa la primera visita de un Papa a la Argentina en casi cuatro décadas.

EL PAPA LEÓN XIV YA ATERRIZÓ EN ARGENTINA

EL PAPA LEÓN XIV DEJA URUGUAY Y SE DIRIGE HACIA ARGENTINA

"No se cansen de transmitir la fe": el mensaje del Papa a los uruguayos

El Papa agradeció a las madres, abuelas y mujeres que han transmitido la fe de generación en generación, e invitó a las familias, a la Iglesia y a todo el pueblo uruguayo a ponerse en camino para llevar a Cristo a quienes se han alejado de Dios.

Madres y abuelas: ¡no se cansen de transmitir la fe! Prediquen con su vida y también con su palabra. Insistan en la oración, en el amor y en la esperanza: insistan a tiempo y a destiempo. Háganlo con paciencia, sin dureza y sin desaliento. Aunque sus seres queridos parezcan lejos de Dios, sigan poniéndolos ante Él. No dejen de bendecir, de acompañar, de recordarles con sencillez aquello que un día recibieron. Hay puertas que ustedes no pueden abrir, pero Dios sí.

"El amor de Dios esta siempre con nosotros", expresó el Papa en su última misa en Uruguay

Uruguay ya vive la última misa del papa León XIV en el país, que comenzó en la Plaza Asamblea, frente a la Catedral Basílica de Florida. Miles de fieles se congregaron para participar de esta histórica celebración, que coincide con el Día de la Virgen de los Treinta y Tres, Patrona del Uruguay. La ceremonia marca uno de los momentos más importantes de la visita del Sumo Pontífice, antes de continuar con su gira por Sudamérica.

Última misa del Papa León XIV en Uruguay y saldrá para Argentina

León XIV llegó a una catedral en Florida tras partir en caravana desde Montevideo. Hará una parada en la capilla Santa Teresita y a las 10:30 horas comenzará la celebración de la Santa Misa en una jornada histórica para el país vecino.

El Papa León XIV pidió a los jóvenes que se animen a casarse y formar una familia

Durante su visita a Uruguay, el Pontífice alentó a las nuevas generaciones a apostar por el matrimonio y asumir compromisos para toda la vida. El mensaje fue compartido durante un encuentro de oración en el histórico Estadio Centenario de Montevideo.

Sus declaraciones se dieron en el marco de su gira por Sudamérica, una región que registra un importante descenso en las tasas de natalidad. León XIV puso el foco en la importancia de construir proyectos familiares y no temerle al compromiso.

León XIV encabeza una vigilia de oración con miles de jóvenes en Montevideo

El papa León XIV participa de una vigilia de oración en el Estadio Centenario de Montevideo, donde miles de fieles se congregaron para acompañarlo en la última actividad de su visita a Uruguay. Durante el encuentro, jóvenes de distintas comunidades comparten sus testimonios y experiencias de vida ante el Pontífice, en una celebración marcada por la fe, la esperanza y la participación de las nuevas generaciones.

León XIV pidió poner a las personas por encima de los algoritmos al hablar sobre inteligencia artificial

Durante una actividad en la Universidad Católica del Uruguay, en Montevideo, el papa León XIV se refirió al avance de la inteligencia artificial y llamó a priorizar siempre a las personas por encima de la tecnología. “Hay que poner a la persona antes que al algoritmo”, expresó el Pontífice ante representantes del ámbito educativo.

La actividad formó parte de su agenda en el segundo día de visita a Uruguay, que continuará con una vigilia en el Estadio Centenario. Este domingo viajará a la Argentina para seguir con su gira por Sudamérica.

El Papa visita el cantegril Casavalle

Al grito de "León, amigo, el barrio está contigo", León XIV recorre a pie varias cuadras por el humilde barrio de las afueras de Montevideo.

El papa León XIV alertó sobre la pobreza y la inseguridad infantil durante su visita a Uruguay

Durante su visita al barrio Casavalle, al norte de Montevideo, el papa León XIV lanzó un fuerte mensaje sobre la pobreza, la violencia y la inseguridad que afectan a niños y familias uruguayas.

El Pontífice advirtió que ningún niño debería irse a dormir sin comer ni perder la posibilidad de estudiar y tener un futuro digno por el miedo que genera la inseguridad. En el lugar, bendijo 12 viviendas construidas por el proyecto parroquial Familias de Guadalupe y compartió un encuentro con vecinos y familias beneficiarias. Ante unas 12.000 personas, también pidió un compromiso conjunto de la Iglesia, la sociedad y el Estado para construir una comunidad donde nadie quede excluido.

El Papa León XIV visitó la cabina del avión durante el vuelo a Uruguay

Durante el vuelo que lo trasladó desde Roma hacia Montevideo, el papa León XIV protagonizó un gesto particular al ingresar a la cabina de mando para saludar a los pilotos y conocer de cerca su trabajo. Las imágenes, difundidas por ITA Airways y el Vaticano, muestran al Pontífice conversando con la tripulación y observando los instrumentos de navegación mientras el avión estaba en pleno vuelo. El episodio ocurrió el viernes y marcó uno de los momentos destacados del viaje que dio inicio a su gira por Sudamérica, que continuará este domingo en Argentina.

Cómo sigue la agenda del Papa en Uruguay

El papa León XIV continuará este sábado con una intensa agenda en Uruguay. A las 17 visitará la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en la periferia de Montevideo, donde se encontrará con una comunidad atravesada por la inseguridad. Luego, a las 18, participará de una actividad en la Universidad Católica del Uruguay junto a referentes académicos y docentes. El cierre de la jornada será a las 19, con una vigilia en el histórico Estadio Centenario.

La visita del Pontífice finalizará el domingo con una misa prevista para las 10.30 en la plaza de la Catedral Basílica de Florida, en el Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres Orientales. Más tarde, a las 15.10, tendrá lugar la ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de Carrasco. Unos 20 minutos después, León XIV partirá rumbo a Argentina para continuar su gira por Sudamérica, que también incluye a Perú.

El papa León XIV publicó un mensaje desde Uruguay

En el segundo día de su visita a Uruguay, el papa León XIV publicó un mensaje en su cuenta oficial de X en el que llamó a los fieles a continuar con la misión de evangelización y acompañar especialmente a quienes más lo necesitan. El Pontífice los alentó a ser “puentes para que muchos puedan encontrarse con Jesús” y a construir comunidades solidarias, donde se compartan proyectos, sueños y esperanzas. Además, invitó a fortalecer la oración y el compromiso con la fe. “¡Cristo cuenta con vosotros! ¡Cristo cuenta con todos vosotros!”, expresó al finalizar su mensaje.

León XIV llamó a “construir puentes” en su primera misa en Uruguay

Ante una multitud reunida en el Parque París Londres de Paysandú, el papa León XIV encabezó una misa y compartió un mensaje centrado en la fe, la identidad y los símbolos que representan a la comunidad uruguaya. Durante su homilía, destacó tres elementos característicos de la región: los puentes, los palmares y el mate, a partir de los cuales invitó a reflexionar sobre el compromiso y la vida en comunidad. Como eje de su mensaje, eligió una frase del Evangelio: “El que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho”.

El Papa habló del mate: "Es signo de familiaridad, amistad y encuentro, nos enseña a compartir"

Durante su mensaje, el papa León XIV tomó tres símbolos característicos de la región para compartir una reflexión sobre la fe y la misión de la Iglesia: el puente, los palmares y el mate. El Pontífice los presentó como elementos que representan la identidad local y que pueden ayudar a pensar el compromiso de la comunidad. Sus palabras despertaron primero risas entre los presentes y luego fueron acompañadas por aplausos.

"Gracias por estar aquí", el mensaje del Papa León a los uruguayos en Paysandú

En el inicio de la celebración religiosa en Uruguay, el papa León XIV se dirigió a los miles de fieles que se acercaron para participar de la misa. El Pontífice destacó que se trataba de la primera celebración eucarística de su visita al país y agradeció el acompañamiento de la multitud: “Queridos hermanos y hermanas, esta es la primera misa de mi visita que celebro en tierras de Uruguay. ¡Gracias por estar aquí!”. Sus palabras fueron recibidas con un fuerte aplauso.

Una multitud saludó a León XIV en su recorrido en el papamóvil

El papa León XIV recorrió las calles rumbo al Parque París Londres. Durante el trayecto, el Pontífice saludó a la multitud que se acercó para verlo de cerca y darle la bienvenida, en medio de muestras de afecto y emoción por su visita.

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