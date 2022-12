Live Blog Post

¿A qué hora se leerá el veredicto?

La jornada comenzará a las 9:30, con posibilidad de que el último de los acusados, el ex funcionario de Vialidad Provincial de Santa Cruz Juan Carlos Villafañe, formule sus últimas palabras. Su abogado no anticipó si hablará o no ante el Tribunal Oral Federal 2.

Luego de esto, el tribunal pasará a un cuarto intermedio de varias horas. La lectura de la sentencia se hará por la tarde, aproximadamente a las 17:30.