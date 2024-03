El Gobierno cambiará el nombre del Centro Cultural Néstor Kirchner

El Gobierno nacional confirmó que el Centro Cultural Néstor Kirchner dejará de llamarse así, aunque no adelantaron que se denominará el espacio cultural ubicado en Buenos Aires.

El funcionario no dio precisiones sobre cuándo se determinará el cambio de nombre y cuál será: “Cuando lo definamos lo comunicaremos, la decisión está tomada en virtud de que no existe más como tal, no tenemos definido el nombre”.