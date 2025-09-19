EN VIVO: minuto a minuto del dólar este viernes 19 de septiembre

Live Blog Post

Los bonos soberanos repuntan y el riesgo país retrocede 35 puntos

El mercado de deuda argentina opera este viernes con una recuperación de los precios de los bonos soberanos en dólares, luego de las fuertes caídas del día previo. De acuerdo con la información proporcionada, Global 29 subió 1,2%, Global 30 avanzó 1%, Global 35 creció 1,8%, Global 38 sumó 1,7%, Global 41 se elevó 1,7% y Global 46 lideró las alzas con un incremento de 2,3%. Estas variaciones marcan un contraste respecto de la jornada anterior, cuando los papeles sufrieron fuertes bajas.

En paralelo con la recuperación de los títulos en el exterior, el EMBI+ Argentina elaborado por JP Morgan descendió 35 puntos y se ubicó en 1.421 unidades. Según los datos consignados, el jueves el indicador cerró en 1.456 puntos tras una suba de 290 unidades en una sola rueda por la caída de los precios de los bonos soberanos.