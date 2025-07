Indignación en Mendoza: turistas pintaron con aerosol las rocas del dique Potrerillos

La situación fue sobre la Ruta Nacional 7. Tras advertir que estaban pintando rocas de la zona con mensajes, el joven comenzó a filmarlos y los increpó: “Claro, viejo, no se hace eso. ¿Qué? ¿Me vas a agredir encima? Te estoy filmando, ahí está, tenés tu nombre, tenés todo".

El hombre y la mujer de avanzada edad, se acercaron al auto y pidieron disculpas . “Pedimos perdón, te pido perdón”, dijo varias veces la mujer. “Es la naturaleza viejo, no se raya la naturaleza”, respondió el hombre visiblemente enojado.

Embed - Turistas fueron escrachados cuando vandalizaban rocas en Potrerillos

Pero una de las cosas que más indignó fue la respuesta de la mujer, quien solo atinó a decir: "No sabíamos que no se podía", contestó. "¿Qué no sabías? Te voy a escrachar en todos lados. Viejos de mier..., váyanse a lavar el cu..“, cerró el conductor antes de irse.

Por ahora no hay denuncia formal ni actuación oficial confirmada, pero desde el Gobierno provincial ya tomó nota de la situación, mientras la Justicia Contravencional deberá actuar de oficio y evaluar las sanciones correspondientes.

Las leyes de Mendoza

En Mendoza, pintar o dañar rocas está prohibido por la Ley 6045, que regula el Régimen de Áreas Naturales y protege el patrimonio natural y paisajes de la provincia, además de que la Ley 5.961 considera de interés provincial la conservación del ambiente en su totalidad, incluyendo formaciones geológicas.

El Código Contravencional de Mendoza (Ley 9.099) establece sanciones para quienes cometan actos que perjudiquen el entorno natural, incluso si no hay intención de dañar. Las penas pueden incluir multas económicas, arresto y la obligación de reparar el daño causado.

También en Jujuy

Mendoza no es la única provincia que sufrió este tipo de actitudes de turistas. Tiempo atrás aparecieron imágenes de inscripciones en las piedras y en el milenario árbol en Inca Cueva. “Flia. Garabali – 8/3/22”, era una de las leyendas. “Manuel. 8/3/2022 – Gracias Dios”, es otra inscripción.

También aparecieron pintadas similares a las anteriores en La Quebrada de las Señoritas, dentro de la Quebrada de Humahuaca, un lugar que fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en el año 2003 y está protegido.