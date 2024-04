Minuto a minuto del debate por la Ley Bases: excluyen al Banco Nación de las privatizaciones

Live Blog Post

Plenario de comisiones

Cristian Castillo, del FIT, reclamó no haber tenido el texto para discutir las iniciativas. “Ahora ese quieren apurar porque saben que está creciendo la movilización en la calle”, afirmó. Luego fue el turno de Silvia Lospenatto (PRO), que replicó las críticas de la izquierda y de los legisladores de Unión por la Patria: “Lo que no ganan por los votos no lo van a ganar por la violencia y la agresión”.