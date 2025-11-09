Según CAME, las ventas minoristas se recuperan en octubre, pero aún por debajo del año pasado

Las ventas minoristas según CAME (Foto ilustrativa)

Según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas registraron en octubre una baja interanual de 1,4% a precios constantes, según el último relevamiento del sector, pero se observó una mejora mensual desestacionalizada del 2,8%.

En lo que va del año, las ventas acumulan un aumento interanual del 4,2%, aunque los comerciantes advierten que el crecimiento se da en un contexto de alta prudencia del consumo, suba de costos operativos y dificultades para acceder a financiamiento.

CAME y la realidad del país Respecto de la situación económica general, el 56% de los encuestados señaló que su comercio se mantiene igual que el año pasado, mientras que el 33% considera que está peor, cinco puntos menos que en septiembre.

En cuanto a las expectativas, el 47,9% prevé una mejora para el próximo año, el 43% cree que se mantendrá igual y solo un 9% anticipa un deterioro. Sobre las posibilidades de inversión, la mayoría mantiene una visión conservadora: el 57,3% considera que no es un buen momento, el 14,8% sí lo ve favorable, y el 27,9% no tiene una opinión definida.

2022 - 2022-12-26T081922.754.jpg Las ventas minoristas según CAME Rubro por rubro Seis de los siete sectores relevados mostraron caídas interanuales. “Perfumería” lideró las bajas con un -6,3%, seguido por “Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles” con -3,7%. En cambio, en la comparación mensual, todos los rubros registraron incrementos, encabezados por “Perfumería” (+9,7%) y “Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción” (+4,1%). En síntesis, octubre mostró una leve recuperación mensual, pero con ventas aún por debajo de 2023, reflejando un mercado que responde positivamente a estímulos temporales, aunque todavía condicionado por la incertidumbre económica, la baja rentabilidad y la escasa disposición a invertir.

