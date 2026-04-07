Así es la historia de la británica que llegó a 112 años y revela su fórmula para vivir más.

El festejo por los 112 años de Marjorie Hodnett Aylward , llevado a cabo en Formby Manor , Merseyside , congregó a seres queridos y allegados para rendir homenaje a la residente más longeva del noroeste inglés . Considerada la quinta persona más anciana del Reino Unido , la británica recibió un saludo personalizado del Rey Carlos III.

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A su vez, la mujer aprovechó la ocasión para transmitir su enfoque positivo ante la vida, según consignó el Daily Mail . Los secretos para una existencia prolongada , según Marjorie Hodnett Aylward , residen en conservar una mentalidad positiva , mantener la mirada puesta en el futuro y liberarse del lastre de los arrepentimientos .

Su enfoque de vida se centra en aprovechar cada jornada , actuar con bondad constantemente y vivir con un sentido claro , elementos que ella considera fundamentales para alcanzar los 112 años . En Formby Manor , el festejo estuvo acompañado de una típica merienda inglesa , mientras que más de 125 mensajes de felicitación decoraban el lugar, detalló el Daily Mail .

La mujer más longeva del noroeste de Inglaterra cumplió 112 años y compartió sus secretos para una vida larga.

La tarta Madeira , elaborada por el chef del establecimiento , se convirtió en la estrella de la celebración , acompañada de clásicos como sándwiches de pepino , pastel Victoria y té . Además, uno de los juegos preferidos de Marjorie , “Who Am I?” , animó parte de las actividades.

La mujer británica y un consejo para la longevidad: "Mirar para adelante"

Acerca de su longevidad, Marjorie Hodnett Aylward subraya la relevancia de mantener la vista en el futuro en lugar de quedarse atrapada en lo pasado: “Mira hacia adelante con esperanza y no hacia atrás con arrepentimiento”, comentó al Daily Mail. Señala que su filosofía consiste en vivir plenamente el presente, sin cargar con los errores o sucesos previos, cultivando una actitud positiva a lo largo de toda la vida.

La familia y la red de apoyo de Marjorie Hodnett Aylward han sido claves en su bienestar y motivación a lo largo de los años.

Marjorie también insiste en su firme creencia de que “la vida es para vivir y te corresponde sacar lo mejor de ella”. Su filosofía cotidiana se refleja en un principio que sigue al pie de la letra: “Creo que debes hacer todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas y a todas las personas que puedas, el mayor tiempo posible”.

Para ella, hallar un propósito y mantener una actitud positiva son claves para la salud emocional y el bienestar. Resalta que los pequeños momentos de felicidad y el afecto de familiares y amigos tienen tanto valor, o incluso más, que cualquier festejo masivo o evento grandioso.

Historia de vida y pasatiempos de la mujer más longeva del noroeste inglés

Marjorie vio la luz por primera vez en 1914 en Harleston, Londres, y transcurrió su niñez en Wembley. Durante la década de 1940, conoció a Stanley en el seno de la Fellowship of Reconciliation, con quien contrajo matrimonio en 1941. La Segunda Guerra Mundial los llevó a establecer su hogar en Harrow.

Nacida en 1914 y con experiencia como profesora durante 23 años, Marjorie fue parte de la ceremonia de los Juegos Olímpicos de Londres 1948.

La trayectoria de Hodnett Aylward estuvo marcada por la resiliencia frente a la adversidad. En 1955, perdió a Stanley; al año siguiente, contrajo matrimonio con Hugh, hermano de su primer esposo, y en 1958 volvió a quedar viuda, enfrentando por segunda vez la pérdida de un compañero.

Marjorie nació en 1914 en Harleston, Londres, y creció en Wembley durante su infancia. En la década de 1940 conoció a Stanley dentro de la Fellowship of Reconciliation, y se casaron en 1941. La Segunda Guerra Mundial los llevó a establecer su hogar en Harrow.

La vida de Hodnett Aylward estuvo marcada por la capacidad de sobreponerse a la adversidad. En 1955 quedó viuda de Stanley; un año más tarde se unió en matrimonio con Hugh, hermano de su primer esposo, y en 1958 volvió a enfrentar la pérdida de su pareja, quedando nuevamente sola.

El festejo reunió recuerdos, una filosofía inspiradora y el afecto de familiares y amigos de distintas generaciones.

Marjorie también se declara una entusiasta seguidora del equipo de rugby Exeter Chiefs. Sus pasiones personales, junto con el apoyo constante de sus familiares, constituyen elementos clave que ella atribuye a su energía y vitalidad, según destacó el Daily Mail.

Según informó el Daily Mail, las recientes festividades en Formby Manor reflejaron el reconocimiento y cariño que su historia de vida ha despertado. Para Hodnett Aylward, cada cumpleaños es una ocasión para mostrar gratitud, mantenerse activa y contemplar el presente con optimismo y satisfacción plena.