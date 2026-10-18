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18 de octubre de 2026 - 12:21
Policiales.

Córdoba: hallaron los restos de una joven en una heladera y buscan a su pareja

El hallazgo ocurrió en Cruz del Eje, Córdoba, durante la búsqueda de Camila Iglesias, de 24 años. Su pareja tiene pedido de captura

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
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La investigación por la desaparición de Camila Belén Iglesias, una joven de 24 años, tuvo un giro estremecedor en la ciudad cordobesa de Cruz del Eje, donde encontraron restos humanos dentro de una heladera durante un allanamiento. La Fiscalía busca a su pareja, Pablo Ezequiel Gómez, como principal sospechoso de un presunto femicidio.

El hallazgo en una vivienda de Cruz del Eje

El procedimiento se realizó en una casa del barrio Los Altos, donde los investigadores encontraron una heladera con restos humanos cubiertos con una sustancia que sería cal hidratada. El equipo trasladó el electrodoméstico al Instituto de Medicina Forense de Córdoba para realizar las pericias correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades deben confirmar la identidad de los restos y establecer la causa de muerte. La investigación continúa bajo la supervisión de la fiscal Sabrina Ardiles, a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Cruz del Eje.

Durante el allanamiento, los efectivos también secuestraron prendas de vestir, documentación, muestras de líquidos y un teléfono celular destruido, elementos que podrían aportar información relevante para esclarecer el caso.

La desaparición de Camila y la denuncia de su hermana

La investigación comenzó a partir de la denuncia de Romina, hermana de Camila, quien manifestó que tuvo el último contacto con la joven el 2 de octubre. Dos días después, recibió mensajes de Gómez, quien le aseguró que había discutido con su pareja y que ella se había retirado del domicilio.

En uno de esos mensajes, enviado a través de Facebook, el hombre le pidió que intentara comunicarse con Camila para que respondiera o regresara a la vivienda.

“Por favor, si hablás con ella, ¿le podés decir que me conteste o que vuelva acá?” “Por favor, si hablás con ella, ¿le podés decir que me conteste o que vuelva acá?”

Escribió Gómez, según el relato de la hermana difundido por medios cordobeses.

Ante la falta de noticias sobre el paradero de la joven, sus familiares recurrieron a las autoridades. En un primer momento, la causa se centró en la búsqueda de Camila y la Policía difundió su fotografía para solicitar colaboración de la comunidad.

Antecedentes de violencia y pedido de captura

Con el avance de las averiguaciones, los investigadores tomaron conocimiento de antecedentes de conflictos y situaciones de violencia en la pareja. Estos elementos, sumados al hallazgo de los restos humanos, orientaron la pesquisa hacia la hipótesis de un posible femicidio.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, familiares de Gómez declararon que el hombre les habría dicho que

“se había mandado una cagada” “se había mandado una cagada”

Que no quería ir a la cárcel y que tenía intenciones de quitarse la vida.

Los investigadores establecieron que el sospechoso se habría trasladado a la provincia de La Rioja, aunque todavía desconocen su ubicación exacta. Por este motivo, la Fiscalía dispuso un pedido de captura y las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo para localizarlo.

Qué se sabe sobre la investigación

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó el hallazgo y pidió prudencia mientras avanzan las actuaciones judiciales.

“Sufrió una desaparición el 2 de octubre. Ayer se hizo la presentación judicial y lamentablemente se encontró a la mujer fallecida. La fiscalía nos pidió prudencia sobre los detalles”, expresó el funcionario en declaraciones a Cadena 3.

En el domicilio intervinieron efectivos de Investigaciones, Policía Científica y el Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR). Además, los investigadores analizan los elementos secuestrados y esperan los resultados de las pericias forenses.

La identificación de los restos, la determinación de la causa de muerte y la localización de Gómez forman parte de las principales medidas pendientes en una causa que se investiga bajo la hipótesis de un presunto femicidio.

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