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4 de abril de 2026 - 09:14
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Día contra la Explotación Sexual Infantil: dónde denunciar en Jujuy

El abuso sexual de niños, niñas y adolescentes constituye un delito grave que perjudica su integridad y vulnera sus derechos fundamentales.

Federico Franco
Por  Federico Franco
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El apoyo temprano es esencial para evitar la perpetuación de la violencia y también para garantizar la posibilidad de reparar el daño. La prevención de la violencia sexual contra NNyA es una responsabilidad colectiva que involucra a gobiernos, comunidades, educadores/as, familias y ciudadanos/as.

Día contra la Explotación Sexual Infantil: datos a tener en cuenta

  • Ante una sospecha de abuso es fundamental realizar la consulta y denuncia correspondiente para que los organismos especializados lleven adelante la evaluación del caso.
  • Por lo general los abusos ocurren en el ámbito privado y familiar, por parte de los vínculos más cercanos y de confianza. Esto hace más difícil su develamiento. Su detección precoz es un desafío para el Estado.
  • Además, puede darse en contextos extrafamiliares, en situaciones de explotación sexual, vinculadas a la pornografía infantil o al grooming o cyberacoso (acción en la que una persona contacta por medio de redes sociales, juegos online o comunicaciones electrónicas a un/a menor de edad con el propósito de atentar contra su integridad).
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Día contra la Explotación Sexual Infantil.

Día contra la Explotación Sexual Infantil.

  • En la Argentina constituye un delito de acción pública, lo que permite que cualquier persona que sospeche que un/a NNyA atraviesa una situación de estas características pueda radicar la denuncia ante la Justicia.
  • Es importante no desestimar sus manifestaciones. A veces hay pedidos explícitos de ayuda pero otras aparecen implícitos en las conductas y síntomas que presentan quienes atraviesan este tipo de violencia.
  • La Ley Lucio, de reciente aprobación, busca que todas aquellas personas que se desempeñan en áreas vinculadas a las infancias reciban una capacitación de calidad para poder identificar las señales de alarma respecto a situaciones de vulneración de derechos que puedan estar atravesando NNyA.
  • Entre 2017 y 2023, se registraron 15.980 casos de niñas, niños y adolescentes en situación de violencia sexual, según datos de la Línea 137 del programa Las víctimas contra las violencias, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Día contra la Explotación Sexual Infantil: dónde denunciar en Jujuy

En caso de sufrir, si sos menor edad, o conoces alguna persona que haya sufrido maltrato se pueden comunicar a la Línea 102 “Tu derecho a ser oído/a” las 24 horas, los 365 días del año. O al siguiente número de teléfono: 3884600099 (Secretaría de Niñez).

Otra forma es concurrir a una de las Oficinas de Protección de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (OPD) en la provincia. También se debe denunciar en la comisaría más cercana, al 911 o dirigirse al Ministerio Público de la Acusación en calle Urquiza Nº 462 de la Capital.

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