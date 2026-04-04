Día contra la Explotación Sexual Infantil: dónde denunciar en Jujuy

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Cada 4 de abril se conmemora el Dia Internacional contra la Explotación Sexual Infantil, con el objetivo de visibilizar la problemática, promover políticas públicas e involucrarnos ante casos de esta índole.

El apoyo temprano es esencial para evitar la perpetuación de la violencia y también para garantizar la posibilidad de reparar el daño. La prevención de la violencia sexual contra NNyA es una responsabilidad colectiva que involucra a gobiernos, comunidades, educadores/as, familias y ciudadanos/as.

Día contra la Explotación Sexual Infantil: datos a tener en cuenta Ante una sospecha de abuso es fundamental realizar la consulta y denuncia correspondiente para que los organismos especializados lleven adelante la evaluación del caso.

Por lo general los abusos ocurren en el ámbito privado y familiar, por parte de los vínculos más cercanos y de confianza. Esto hace más difícil su develamiento. Su detección precoz es un desafío para el Estado.

Además, puede darse en contextos extrafamiliares, en situaciones de explotación sexual, vinculadas a la pornografía infantil o al grooming o cyberacoso (acción en la que una persona contacta por medio de redes sociales, juegos online o comunicaciones electrónicas a un/a menor de edad con el propósito de atentar contra su integridad). abuso-infantiljpg Día contra la Explotación Sexual Infantil.

En la Argentina constituye un delito de acción pública, lo que permite que cualquier persona que sospeche que un/a NNyA atraviesa una situación de estas características pueda radicar la denuncia ante la Justicia.

Es importante no desestimar sus manifestaciones. A veces hay pedidos explícitos de ayuda pero otras aparecen implícitos en las conductas y síntomas que presentan quienes atraviesan este tipo de violencia.

La Ley Lucio, de reciente aprobación, busca que todas aquellas personas que se desempeñan en áreas vinculadas a las infancias reciban una capacitación de calidad para poder identificar las señales de alarma respecto a situaciones de vulneración de derechos que puedan estar atravesando NNyA.

Entre 2017 y 2023, se registraron 15.980 casos de niñas, niños y adolescentes en situación de violencia sexual, según datos de la Línea 137 del programa Las víctimas contra las violencias, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Día contra la Explotación Sexual Infantil: dónde denunciar en Jujuy En caso de sufrir, si sos menor edad, o conoces alguna persona que haya sufrido maltrato se pueden comunicar a la Línea 102 “Tu derecho a ser oído/a” las 24 horas, los 365 días del año. O al siguiente número de teléfono: 3884600099 (Secretaría de Niñez).

Otra forma es concurrir a una de las Oficinas de Protección de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (OPD) en la provincia. También se debe denunciar en la comisaría más cercana, al 911 o dirigirse al Ministerio Público de la Acusación en calle Urquiza Nº 462 de la Capital.

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