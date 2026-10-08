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8 de octubre de 2026 - 10:08
Policiales.

Tucumán: hallaron muerta a una mujer en Graneros y arrestaron a su pareja

Judith Nazarena Jerez fue encontrada sin vida en su vivienda del paraje La Cañada. Su pareja fue localizada oculta debajo de una cama y con manchas de sangre.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Encontraron muerta a una mujer en Tucumán y detuvieron a su pareja.

Encontraron muerta a una mujer en Tucumán y detuvieron a su pareja.

Una mujer de 35 años, identificada como Judith Nazarena Jerez, fue hallada muerta este lunes dentro de su vivienda en Graneros, al sur de Tucumán. La víctima era madre de una niña de 10 años. Por el hecho, quedó detenido su pareja, Pablo Salvador Pitali, de 39 años, quien fue localizado por efectivos policiales oculto debajo de una cama y presentaba manchas de sangre en su cuerpo.

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El procedimiento se llevó a cabo alrededor del mediodía del lunes 5 de octubre, cuando la mujer fue encontrada en una casa situada en el paraje La Cañada.

El aviso de un familiar y el hallazgo del cuerpo de la mujer

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Tucumán, cerca de las 12.15, un hermano de Jerez acudió a la dependencia policial para alertar que había hallado a su hermana muerta y con manchas de sangre.

A partir de ese aviso, una comisión de efectivos se trasladó hasta la vivienda. Una vez allí, los policías ingresaron al inmueble y encontraron a la mujer, mientras que pocos minutos después llegó una ambulancia. El personal sanitario que acudió al lugar confirmó que ya no tenía signos vitales.

Durante el operativo desplegado en el domicilio, los efectivos localizaron a Pitali oculto debajo de una cama. Al retirarlo del lugar donde se había escondido, los agentes observaron que tenía manchas de sangre, por lo que procedieron a aprehenderlo y posteriormente lo trasladaron a una dependencia policial.

La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios del Centro Judicial de Concepción, actualmente subrogada por el fiscal Carlos Sale. El funcionario judicial dispuso que el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Fiscal intervenga en el lugar para realizar las tareas correspondientes y ordenó practicar la autopsia al cuerpo de Jerez, un estudio que permitirá establecer las circunstancias y la causa de su muerte.

Las primeras evidencias y la historia de la pareja

De acuerdo con lo informado por colegas de La Gaceta, la mujer tenía una herida en la cabeza. El medio tucumano también señaló que Pitali habría realizado una declaración de manera espontánea, en la que manifestó que había cometido “un grave error” con un arma de fuego.

Por su parte, Alfredo Cecenarro, titular de la comisaría de Graneros, indicó que al acusado se le practicó un dermotest, con el objetivo de establecer si había restos compatibles con el uso de un arma de fuego. Al momento de ese procedimiento, los investigadores todavía no habían localizado el arma que podría estar relacionada con el episodio.

De acuerdo con La Gaceta, Jerez y Pitali mantenían una relación desde hacía aproximadamente 15 años y eran padres de una niña de 10 años. Además de compartir su vida familiar, ambos estaban a cargo de una carnicería ubicada en el mismo inmueble donde posteriormente fue hallado el cuerpo de la mujer.

Al momento en que ocurrió el hecho, la menor se encontraba en la escuela, por lo que no habría sido testigo de lo sucedido. Luego quedó bajo el cuidado de un familiar, mientras se dio intervención a los organismos de niñez, según precisó el mismo medio.

Qué se sabe hasta ahora y cómo continúa la investigación

Además, Cecenarro señaló que no existían antecedentes de denuncias por violencia de género presentadas por Jerez contra Pitali. Las primeras consultas realizadas a personas del entorno y vecinos de la zona tampoco permitieron detectar referencias a situaciones previas de violencia entre ambos. Sin embargo, sí trascendieron antecedentes de discusiones entre la pareja, que estarían relacionadas principalmente con cuestiones vinculadas al funcionamiento del negocio que compartían.

A la espera de las conclusiones que surjan de la autopsia y de los demás estudios periciales, Pitali continúa detenido y permanece bajo disposición de la Justicia.

Durante la audiencia de formulación de cargos prevista para este miércoles, la Fiscalía dará a conocer la hipótesis que sostiene la acusación y sobre la cual se desarrollará la investigación en su contra. Jerez habría cumplido 36 años el próximo 15 de octubre.

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