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19 de octubre de 2026 - 10:40
Política.

El Gobierno avanza con el traslado de la cárcel de Devoto a Marcos Paz

El Ejecutivo brindará una rueda de prensa en el establecimiento ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, cuyo cierre definitivo está cada vez más cerca.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El Gobierno finalizará la primera fase de la mudanza de la cárcel de Devoto a Marcos Paz.

El Gobierno finalizará la primera fase de la mudanza de la cárcel de Devoto a Marcos Paz.

El Gobierno concluirá este lunes la etapa inicial del proceso de reubicación de los detenidos de la cárcel de Villa Devoto hacia el nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII, ubicado en Marcos Paz. La medida se concretará luego de que el 90% de los internos que permanecían en el establecimiento porteño fueran trasladados.

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La información sobre el procedimiento será presentada durante una conferencia de prensa prevista para las 10 en el penal de Devoto. El encuentro estará a cargo de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien en las últimas semanas empezó a tener una presencia pública más visible a partir de algunas intervenciones breves ante los medios de comunicación.

Junto a ella estarán la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y Pilar Ramírez, legisladora porteña perteneciente a La Libertad Avanza.

Avanza el traslado y la reubicación de 1.400 presos

De acuerdo con lo señalado por fuentes oficiales, el encuentro con la prensa tendrá como eje el cierre de la etapa inicial del traslado de los presos alojados en Devoto hacia el flamante complejo penitenciario de Marcos Paz.

En el marco de esta fase inicial, fuentes oficiales ratificaron que 1.400 presos fueron reubicados, una cifra que equivale a más del 90% del total de personas detenidas en la cárcel de Devoto.

La operación estuvo bajo la organización del Servicio Penitenciario Federal, con la intervención de las Fuerzas Federales. “El avance marca un hito en el proceso de desocupación definitiva de Devoto y en la puesta en funcionamiento del nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz”, señalaron las mismas fuentes.

La reubicación de los detenidos se puso en marcha el domingo pasado, luego de la entrada en vigencia de la Resolución 1042/2026, mediante la cual se autorizó la apertura del complejo penitenciario de Marcos Paz y se estableció el cese de las actividades carcelarias en Devoto.

Durante el primer día fueron trasladados 326 presos, mientras que para la cuarta jornada el número había ascendido a 1.193, equivalente a más del 79,5% de los internos alojados en el establecimiento porteño. Los demás detenidos fueron derivados progresivamente durante las jornadas posteriores.

El operativo de seguridad y los detalles del traslado

Para organizar y supervisar el traslado, el Ministerio de Seguridad conformó un Comando Unificado Federal, integrado por cerca de 1.000 agentes del Servicio Penitenciario Federal y otros 600 integrantes de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Como parte del dispositivo de control, a cada preso se le colocó una pulsera identificatoria con un código QR que permitió rastrear su trayecto entre la salida de Devoto y la llegada a Marcos Paz. A su vez, los móviles utilizados para la operación fueron vigilados mediante sistemas de comunicación radial y seguimiento satelital. Una vez en destino, los internos quedaron distribuidos en cuatro módulos de máxima seguridad del flamante establecimiento, cuya capacidad total es de 2.232 personas detenidas.

Luego de las primeras jornadas de trabajo, la ministra Alejandra Monteoliva describió como “increíble” el ritmo con el que se concretó el traslado.

“Tantos años escuchamos que no se podía, que era imposible”, expresó la funcionaria. Desde el Ministerio de Seguridad, en tanto, precisaron que la reubicación de los detenidos continuará “de manera gradual y bajo el máximo control” del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Pese al avance de la operación, todavía hay internos alojados en Devoto. De acuerdo con lo informado por Monteoliva, entre 60 y 80 presos seguirán en el establecimiento hasta la visita del papa León XIV, tras la cual se completará la mudanza. Por el momento, no se estableció una fecha exacta para el cierre definitivo de la cárcel: las previsiones oficiales apuntan a que ocurra hacia finales de este año o durante los primeros meses de 2027.

Un proyecto postergado durante años: los antecedentes del cierre de Devoto

La clausura de la cárcel de Devoto ya estaba contemplada en un acuerdo suscripto el 12 de marzo de 2018 entre el Gobierno nacional y la administración porteña, durante las presidencias de Mauricio Macri y la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires.

En ese entonces, el plan establecía que el traslado se llevaría a cabo en 2020, cuando concluyeran los trabajos de construcción del complejo de Marcos Paz.

Sin embargo, los plazos previstos sufrieron sucesivas demoras y la iniciativa permaneció postergada durante varios años. La operación recuperó impulso a comienzos de octubre, cuando Karina Milei, Diego Santilli, Alejandra Monteoliva y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, formalizaron la recepción provisoria de las nuevas instalaciones penitenciarias.

Una vez desocupado el establecimiento, la continuidad del proyecto dependerá de definiciones políticas y decisiones legislativas. El terreno, que abarca más de 48.000 metros cuadrados, permanece bajo titularidad del Estado nacional, por lo que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tendrá que dar luz verde al cambio de zonificación para determinar los usos que podrá tener el predio.

Qué destino tendrá el predio de la cárcel tras su cierre

De acuerdo con lo establecido en el convenio, la propuesta contempla reservar el 65% de la superficie para espacios públicos y el 35% restante para la construcción de viviendas. También se proyecta crear un sitio de memoria en homenaje a las víctimas de la masacre del Pabellón Séptimo, ocurrida en 1978.

Por otra parte, el desembolso que realizó el Gobierno porteño para poner en marcha el complejo penitenciario de Marcos Paz sería compensado mediante un esquema de carácter económico e inmobiliario gestionado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). No obstante, todavía resta precisar cómo funcionará ese mecanismo.

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