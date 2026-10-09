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9 de octubre de 2026 - 22:25
País.

Trasladarán a 1.500 presos de Devoto a Marcos Paz con pulseras QR y monitoreo por GPS

El traslado de presos comenzará en los próximos días, con unos 100 internos por jornada. El operativo se pausará por la visita del papa León XIV a Devoto.

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Por  Judith Girón
Trasladarán a 1.500 presos de Devoto a Marcos Paz

Trasladarán a 1.500 presos de Devoto a Marcos Paz

Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

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El operativo involucrará al Servicio Penitenciario Federal, Gendarmería Nacional, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Prefectura Naval. Según explicó la funcionaria, el traslado se realizará de manera escalonada, con un promedio de 100 presos por día.

Pulseras con códigos QR para seguir cada traslado

Cada interno llevará una pulsera con un código QR que permitirá registrar su recorrido desde la salida de Devoto hasta el ingreso al complejo de Marcos Paz. Además, los vehículos antidisturbios de las cinco fuerzas federales contarán con GPS para monitorear sus desplazamientos.

Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Monteoliva indicó que ya se realizaron pruebas de los trayectos y precisó que el viaje entre ambos establecimientos dura aproximadamente una hora y media.

La ministra también confirmó que se efectuó un triaje médico a los internos para clasificarlos y contemplar sus condiciones de salud durante el traslado. Sus pertenencias fueron organizadas y guardadas en bolsones confeccionados por el Servicio Penitenciario Federal.

Un operativo con asistencia médica y cinco fuerzas federales

El dispositivo contará con la participación coordinada de las cinco fuerzas federales, que tendrán a su cargo distintas tareas de seguridad y acompañamiento durante el procedimiento.

Además, en el complejo penitenciario de Marcos Paz se instaló un consultorio equipado como shock room, preparado para atender emergencias médicas al momento de la llegada de los internos.

Monteoliva aseguró que las tareas preparatorias están avanzadas y que alrededor de 250 integrantes del Servicio Penitenciario trabajan en las pruebas del sistema de comunicaciones y de las instalaciones.

La visita del papa León XIV obligará a pausar los traslados

El cronograma tendrá una interrupción temporal por la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Para el miércoles 11 está programada una visita del pontífice a la cárcel de Devoto, donde bendecirá a los internos.

La ministra explicó que el operativo se pausará algunos días antes de esa actividad y se reanudará una vez finalizada la visita, para completar el traslado de los presos que todavía permanezcan en el establecimiento porteño.

El traspaso del complejo de Marcos Paz

El jueves 8 de octubre, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, firmaron el acta de recepción provisoria del Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. El acuerdo permite avanzar con el proceso de cierre de la cárcel de Devoto y el traslado de su población penitenciaria.

El recorrido completo demandará una planificación coordinada entre las fuerzas de seguridad, con seguimiento mediante códigos QR y GPS, controles sanitarios y asistencia médica para garantizar la logística del procedimiento.

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