Aumentan los casos de gripe A en el país: ¿Cuáles son los síntomas?

Durante la última semana de mayo, se identificaron 16 ingresos hospitalarios relacionados con COVID-19 y 245 casos de influenza entre los pacientes hospitalizados. Los casos de gripe han experimentado un aumento constante desde mediados de abril, superando los 200 casos por semana en las últimas tres semanas.

“Hoy circula principalmente la gripe A estacional H3N2 en la Argentina con mucha tos y varios días de fiebre”, dijo a Infobae Andrea Uboldi, vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE). La gripe está afectando más a estudiantes de primaria y secundaria, y también a adultos.

La mayoría de los casos de gripe son por el tipo A.

La doctora Uboldi sugirió que las personas con enfermedades crónicas o sistemas inmunológicos debilitados deberían usar barbijo cuando estén en lugares cerrados con otras personas o cuando acudan a centros de salud y hospitales para consultas.

18 fallecidos diagnosticados con gripe en 2024

Desde el comienzo del año, se han registrado el fallecimiento de 18 individuos diagnosticados con gripe de distintos tipos en el país.

De los 260 casos confirmados de virus influenza desde el inicio del año, el 99% correspondió al tipo A, mientras que los 3 casos restantes fueron identificados como del tipo B.

Durante el proceso de análisis de las muestras de los pacientes, se logró obtener una visión más detallada sobre el incremento de los casos de gripe A. De las 31 muestras examinadas, se identificaron 29 con el virus de la Influenza A (H3N2), mientras que las dos restantes estaban relacionadas con la Influenza A (H1N1), que fue el subtipo responsable de la pandemia en 2009.

La congestión nasal y el decaimiento general son algunos de los síntomas de gripe.

Cuáles son los síntomas de la gripe A

La influenza es una afección contagiosa del sistema respiratorio ocasionada por varios tipos de virus de la gripe. Sus manifestaciones incluyen:

fiebre alta ( 38º o más )

) dolor de cabeza

decaimiento

tos

dolor de garganta

congestión nasal

nasal dolor muscular

malestar generalizado.

Además, es posible experimentar signos gastrointestinales como náuseas, vómitos y diarrea, aunque estos son más frecuentes en niños que en adultos.

¿Cómo se transmite la gripe entre las personas?

La influenza se contagia mediante partículas contagiosas liberadas al toser o estornudar. Por consiguiente, mantener una ventilación constante en lugares cerrados con presencia de múltiples individuos constituye una medida efectiva para disminuir el riesgo de propagación del virus de la gripe y de otras enfermedades respiratorias como el COVID-19.

La influenza presenta un periodo de incubación breve, que oscila entre 2 y 5 días. Es altamente contagiosa: el individuo infectado puede contagiar el virus desde un día antes de manifestar síntomas y hasta siete días después.

La gripe se transmite a través de partículas infecciosas especialmente en espacios cerrados. Por eso se recomienda ventilación permanente.

En una conversación con colegas de Infobae, Analía Mykietiuk, presidenta de la SADI, señaló: “Cuando se detecten síntomas, lo ideal es consultar al médico o médica de cabecera para no tomar antibióticos innecesariamente. Si una persona tiene la infección por el virus de la gripe, el rinovirus, el COVID, no requiere el uso de antibióticos. No se debería automedicar y debería seguir las recomendaciones del profesional”.

Además, destacó que si alguien presenta signos respiratorios y requiere dirigirse al centro médico o al hospital, “debe ir con barbijo para no transmitir infecciones a otros”.

¿Cuándo hay que vacunarse contra la gripe?

Es óptimo recibir la vacuna durante los meses de marzo y abril, previo al inicio del clima más frío. No obstante, sigue siendo aconsejable su administración debido a que el virus podría continuar propagándose en los meses venideros. La vacunación está indicada para todas las personas a partir de los seis meses de edad.

En los centros de vacunación del país, se suministra de forma gratuita la vacuna contra la gripe a los grupos de individuos con mayor susceptibilidad a sufrir complicaciones en caso de contraer la enfermedad.

La vacuna antigripal se puede aplicar a partir de los 6 meses.

El propósito es alcanzar tasas de cobertura superiores o iguales al 95% en cada segmento de la población en situación de riesgo. De esta forma, se pretende disminuir las complicaciones, ingresos hospitalarios, efectos a largo plazo y decesos derivados de la infección por el virus gripal.

¿Quiénes deben recibir la vacuna?

Personal de salud.

Personas gestantes (en cualquier trimestre del embarazo) o puérperas.

Niñas y niños de 6 a 24 meses de edad (esquema de dos dosis, si no la recibieron anteriormente).

de edad (esquema de dos dosis, si no la recibieron anteriormente). Personas entre los 2 y los 64 años que tengan factores de riesgo.

Entre los grupos priorizados para recibir la vacuna antigripal en Argentina, están las personas gestantes y niñas y niños de 6 a 24 meses.

También resulta crucial que los pacientes con cáncer (y sus convivientes), individuos con VIH y aquellos que han recibido trasplantes se vacunen para prevenir la gripe, de acuerdo con la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).

Es posible administrar la vacuna contra la gripe junto con la dosis contra el COVID-19. Aquellas personas de 65 años o más no necesitan una recomendación médica para recibir la vacunación antigripal.

