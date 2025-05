El 25% de adultos argentinos fumó durante los últimos 12 meses

Roberto tiene 71 años, es jubilado y fotógrafo. Hace seis años le diagnosticaron cáncer de pulmón: “Cuando recibí el diagnóstico, en un primer momento, escuchar la palabra "cáncer" —un cáncer de pulmón bastante avanzado— me remitió a la muerte. La primera idea que tuve fue que mi vida había llegado hasta ahí. Después los médicos me explicaron que no era tan así. Que ahora existen muchas terapias nuevas y que el cáncer ha pasado de ser una sentencia de muerte a una enfermedad crónica si se lo detecta a tiempo. En mi caso, no se detectó tan temprano, pero tuve la fortuna de poder recibir un tratamiento innovador como la inmunoterapia. Gracias a eso —gracias a los médicos y al tratamiento— lograron que la enfermedad remitiera”

“Empecé a fumar a los 15 años -contó Roberto-. Crecí en un mundo bombardeado por la publicidad, donde si uno fumaba era considerado un “piola bárbaro”. El cigarrillo no solo estaba asociado al placer, sino también al glamour. Y todo el mundo fumaba. Con el tiempo, empezó a haber más conciencia del daño. Y también lo empecé a sentir en mi cuerpo. A partir de los treinta, tras quince años de fumar, empecé a notar que, por ejemplo, cuando jugaba un partido de fútbol, rendía menos que mis compañeros que no fumaban”

“Dejé varias veces de fumar. Dejaba y volvía a empezar. Cuando recibí el diagnóstico ya había dejado de fumar, pero en algún punto fue un poco tarde. Hoy vivo con un enfisema que me dificulta subir una escalera, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que no haga nada al respecto. Hago ejercicio, entreno tres veces por semana y trabajo para mejorar mi capacidad aeróbica. De alguna manera, trato de honrar esta segunda oportunidad que me dio la vida, porque yo pensé que mi vida se terminaba hace seis años. Y acá estoy. Hace diez días volví de un viaje. Estoy feliz con mi pareja, disfruto de la relación con mi hija y mis amigos”

fumar.jpg

“Si me dieran a elegir una sola cosa para cambiar, cambiaría eso. no hubiese fumado. Porque no valía la pena lo que me estoy perdiendo ahora o lo que estoy padeciendo cada vez que tengo que hacer un esfuerzo físico o cargar algo. Todo eso me lo podría haber ahorrado”, aseguró Roberto.

Por su parte, Alexandra es abogada y antropóloga y hace casi un año le diagnosticaron cáncer de mama. Empezó a fumar en la adolescencia porque era “cool”, como algo natural, pero su vínculo con el cigarrillo cambió con el tiempo: “Fumé durante toda la carrera. El pucho se convirtió en mi gran compañero de la facultad y seguí fumando después, por mucho tiempo. Afectó mi salud. Alrededor de mis 23 o 24 años empecé a sentirme ahogada, cansada. Empecé a notar el efecto físico del cigarrillo. También empecé a sentir el efecto de no poder parar de fumar. Con el que estaba apagando uno, ya estaba prendiendo el que venía.”

“Dejé de fumar hace unos ocho años - continuó Alexandra-, pero después, en un momento de ansiedad, volví. Fumaba mucho menos, pero igual fumaba. Siempre tenía miedo de volver a fumar como antes, que era una locura. Definitivamente dejé de fumar hace casi un año, con el diagnóstico de cáncer de mama. Fue con dificultad, sobre todo porque cuando hay búsqueda de placer, y el cigarrillo produce placer, es difícil dejarlo”

“Mis médicos me recomendaron dejar de fumar. En particular, uno de ellos me hizo una explicación muy completa sobre las causas del cáncer de mama. Fue bastante inesperado en mi caso, porque no tengo antecedentes genéticos familiares. En esa larga conversación, entendí cómo las condiciones de vida también influyen. Ahí me cayó la ficha. Entendí perfectamente la vinculación entre el consumo de cigarrillo y el cáncer. Cualquiera sea el tipo de cáncer.”

“Busqué información en internet - continuó Alexandra-; me anoté en una charla en LALCEC sobre cesación tabáquica. También sigo pidiendo ayuda a las personas cercanas que me rodean y fuman. Les digo: "Si te pido un pucho, no me lo des." Pedir ayuda. Socializar lo que te pasa. Eso ayuda mucho. A los jóvenes que hoy fuman y no entienden el riesgo que significa les diría que hay efectos negativos siempre. Es muy difícil dejar de fumar cuando produce placer, lo entiendo totalmente. Pero es importante que esa persona que está empezando o se está haciendo la pregunta no pierda de vista que hay consecuencias. No es que uno se fuma un pucho y no le pasa nada al cuerpo. El organismo siente el efecto. Y si uno tiene presente que cada cigarrillo tiene una consecuencia, creo que eso puede ayudar. Sin culpa. Porque la culpa no ayuda”

Cáncer de pulmón y tabaquismo: una relación directa

El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en hombres y la segunda en mujeres en el mundo. En Argentina se diagnostican unos 13.000 nuevos casos por año, con un registro de alrededor de 8.500 defunciones por año.

El Dr. Carlos Silva, director médico y coordinador del Área de Acompañamiento al Paciente de LALCEC, comentó: “El 84% de los pacientes de cáncer de pulmón está asociado al tabaquismo, haciendo que sea la causa principal. Pero no solo el fumador activo sino también el pasivo, es decir, el que está en un ambiente lleno de humo producido por la combustión del cigarrillo y del tabaco”.

Suele ser asintomático, en sus primeros estadios, y tener pocas manifestaciones clínicas visibles, lo que hace que los síntomas aparezcan cuando el cáncer ya está avanzado. Algunas señales que se recomiendan consultar con un médico son: tos persistente, tos con sangre o flema de color oxidado, dolor de pecho en crecimiento de intensidad, pérdida de peso o de apetito, falta de aire o dificultad para respirar, ronquera, silbido de pecho o cambios en la voz.

“También pueden alarmarnos otros síntomas que se relacionan con una enfermedad metastásica, como dolores óseos que no terminan y que están siempre en los mismos sitios del esqueleto o bien un cansancio permanente y progresivo y pérdida de peso, que son más generales para la mayoría de los tumores. Es uno de los más difíciles a la hora de detectar tempranamente, pero se pueden realizar diagnósticos con estudios por imágenes, según indicación médica, como una radiografía torácica o tomografía de baja radiación.”, completó el Dr. Silva.

Entre los factores de riesgo que podrían provocar este cáncer podemos citar el humo de tabaco, la contaminación del aire, la exposición prolongada a sustancias nocivas, antecedentes familiares o edad avanzada (+65), incluso, la continua aspiración de humo de leña.

“En cuanto a la prevención – explicó Silva-, existe una etapa primaria, que se basa en la concientización en el evitar fumar o dejar de hacerlo, si uno ya adquirió la dependencia; no exponerse a la combustión de hidrocarburos en ambientes cerrados, y revertir la contaminación ambiental, una acción más social. Y una prevención secundaria que deriva en el screening, que es la búsqueda de pacientes que puedan tener cáncer de pulmón”