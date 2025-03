Netflix confirmó la fecha de estreno de la 5° temporada de "You"

En 2014, la autora Caroline Kepnes lanzó su obra You, que tiene como eje principal al personaje de Joe Goldberg.

En 2014 , la autora Caroline Kepnes lanzó su obra You , que tiene como eje principal al personaje de Joe Goldberg , un trabajador de una librería y asesino en serie en Nueva York . Con el paso del tiempo, los guionistas Greg Berlanti y Sera Gamble tomaron la historia y la convirtieron en la primera temporada de la serie en 2018. Luego, estrenó en Netflix .

En 2025 , You llegará a su quinta temporada . ¿Cuándo será su lanzamiento? Después de su debut en Lifetime en 2018 , con el arribo a Netflix a finales de ese mismo año, You alcanzó la notable cifra de 40 millones de espectadores en su episodio inicial.

Es importante destacar que You ya cuenta con 40 episodios distribuidos en 4 temporadas . La entrega más reciente se emitió en marzo de 2023 , cuando la cuarta temporada se completó con la emisión de cinco capítulos en Netflix .

El intérprete norteamericano Penn Dayton Badgley , quien da vida a Joe Goldberg , un personaje inteligente y peligroso, habló sobre la esperada quinta temporada de You , en la cual la trama regresa a Nueva York (después de que la cuarta temporada se desarrollara en Londres ).

“Volver al set de Mooney's –la librería en la que trabaja a lo largo de la primera temporada- en estos escenarios fue particularmente conmovedor porque aquí es donde filmamos Gossip Girl (serie dramática que también transcurre en La Gran Manzana)”, señaló en una nota a Tudum.

El estreno de la quinta temporada de la serie You será el 24 de abril de 2025 en la pantalla de Netflix.

Badgley agregó que “mi primer recuerdo de cuando entré a Mooney's fue que el espacio parecía grande y nuevo, y obviamente ahora ya no lo siento así. Es muy familiar y se siente más pequeño. Tal vez eso sea solo una metáfora de todo el asunto”. En el sitio oficial de Netflix, ya puede observarse el tráiler de la quinta temporada de You.

De igual manera, el actor principal de You compartió sus pensamientos al retomar su papel como el temido Joe Goldberg: “Todo el asunto solía sentirse un poco abrumador, y ahora siento que es más manejable, más pequeño para mí”, manifestó.

En otro orden de cosas, se confirmó que la quinta temporada de You pondrá fin a la serie. En su última entrega, se sumarán nuevos personajes, como Raegan Lockwood (interpretada por Anna Camp), una directora financiera ambiciosa de Lockwood Corp, y su hermana Maddie Lockwood (también interpretada por Anna Camp), quien será una persona manipuladora. Además, Teddy Lockwood (Griffin Matthews), cuñado de Joe, añadirá una nueva dimensión a la historia familiar.

Bajo el avance de la última temporada de You, Netflix destacó: “Ya no puedes huir, Joe Goldberg. La temporada final de "You" será mortal. Disponible el 24 de abril, solo en Netflix.”