Cómo hacer que tu mascota deje de hacer pis dentro de la casa

Si tu mascota no para de hacer pis dentro de la casa, es clave entender que no lo hace por maldad , sino por falta de aprendizaje, ansiedad o incluso un problema de salud.

Llévalo al mismo lugar para que relacione ese espacio con hacer sus necesidades.

2. Premia el buen comportamiento

Cuando haga pis afuera, dale una recompensa inmediatamente (puede ser un premio, caricias o palabras de entusiasmo como “¡muy bien!”).

La clave es hacerlo justo después de que termine, para que entienda por qué lo estás premiando.

3. Supervisión constante

Si estás en casa, vigílalo de cerca. Si empieza a olfatear o caminar en círculos, probablemente necesite salir.

Si no puedes supervisarlo, usa una jaula o un espacio limitado. Los perros suelen evitar hacer pis donde duermen.

4. Limpieza adecuada

Limpia cualquier accidente con productos enzimáticos especiales (los de uso doméstico comunes a veces no eliminan bien el olor), para que no vuelva a orinar ahí por el olor.

5. Evita castigos

No lo retes si ya hizo pis. Si no lo atrapaste en el momento, no entenderá por qué lo estás castigando.

Si lo atrapas justo en el acto, decile un “¡No!” firme y llévalo afuera.

6. Considerá la edad y salud

Si es cachorro, tené en cuenta que no controla bien su vejiga hasta los 4-6 meses.

Si es adulto y antes no lo hacía, podría tener un problema de salud o estrés, y sería buena idea llevarlo al veterinario.