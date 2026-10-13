Tensión por Malvinas: el Reino Unido busca proteger a las empresas que operan en las islas

El Reino Unido anunció nuevas disposiciones para resguardar a las compañías que desarrollan actividades en las Islas Malvinas , una decisión que profundizó el conflicto diplomático con la Argentina . La administración del primer ministro Andy Burnham difundió un comunicado bajo el título: “ Las empresas estarán protegidas de la presión económica argentina ”.

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Las autoridades del Reino Unido sostuvieron que las compañías que desarrollan inversiones en las Islas Malvinas contarán con protección frente a las disposiciones adoptadas por la Argentina contra personas y firmas que participen en actividades económicas legales , según expresaron en el comunicado oficial.

El pronunciamiento del gobierno británico se conoció después de que se habilitaran las tareas de exploración petrolera en el archipiélago y de que la Argentina llevara su reclamo ante un tribunal internacional , con el objetivo de detener el avance del proyecto hidrocarburífero Sea Lion .

La administración de Andy Burnham lanzó una advertencia contundente al gobierno de Javier Milei : “Este Gobierno actuará cuando Argentina intente obstaculizar la actividad comercial legítima del Reino Unido”.

Desde Londres señalaron que las disposiciones se aplicarán como respuesta a eventuales acciones argentinas amparadas en la normativa de Protección de Intereses Comerciales (PTI), según su sigla en inglés. Además, remarcaron que el Reino Unido está dispuesto a defender los intereses de sus compañías y ciudadanos frente a cualquier medida que los afecte.

Desde el gobierno británico explicaron que la finalidad de las disposiciones es evitar que las compañías deban acatar medidas extraterritoriales que apunten contra actividades legales vinculadas con las Islas Malvinas.

También afirmaron que mantienen un trabajo coordinado con las firmas perjudicadas para brindarles asistencia y respaldo.

Las autoridades británicas reafirmaron su respaldo a que los residentes de las Islas Malvinas exploten los recursos naturales del territorio en beneficio de su economía. Asimismo, sostuvieron que la definición de las políticas de crecimiento económico del archipiélago corresponde a su gobierno local y a las compañías que participan en esas actividades.

“El apoyo del Reino Unido a las Islas Malvinas es inquebrantable”

A partir de declaraciones del canciller británico Ed Miliband, las autoridades señalaron que las disposiciones representan un “claro mensaje” de que no permanecerán “de brazos cruzados mientras la Argentina intenta utilizar su legislación nacional para obstaculizar los intereses comerciales legítimos en las Islas Malvinas”.

Miliband señaló que “el apoyo del Reino Unido a las Islas Malvinas es inquebrantable”, que “los intentos de Argentina por intimidar a empresas y particulares que realizan actividades comerciales legítimas son inaceptables” y que “las empresas deben tener la libertad de tomar decisiones comerciales lícitas sin la amenaza de coacción política”.

El funcionario dijo además que siempre defenderán “a los habitantes de las Islas Malvinas, su derecho a determinar su propio futuro y su derecho a buscar un desarrollo económico legítimo”.

El gobierno del Reino Unido dijo que está “dispuesto a tomar medidas concretas en respuesta a los intentos de Argentina de coaccionar a las empresas que realizan actividades lícitas”. Además ratificó su apoyo “incondicional al Gobierno de las Islas Malvinas y a sus habitantes”, y anticipó que analiza “todas las opciones disponibles para proteger los intereses del Reino Unido y brindar apoyo a los habitantes de las Islas Malvinas”.

Puntualizaron que “la legislación de protección de intereses comerciales impide que los ciudadanos británicos cumplan con determinadas medidas de sanciones extraterritoriales”, que impulsarán “la legislación secundaria lo antes posible, con el objetivo de que entre en vigor antes de que termine el año” y que estas acciones solo impactarán en “las medidas extraterritoriales argentinas que afecten a las Islas Malvinas”.