Un sismo de 4,3 grados se sintió en Salta, Catamarca y Tucumán

Un sismo de magnitud 4,3 sacudió los Valles Calchaquíes y se sintió en tres provincias.

Un sismo de 4,3 grados de magnitud se produjo alrededor de la medianoche y tuvo su epicentro en los Valles Calchaquíes, donde el temblor fue advertido por vecinos de distintas localidades. La vibración también alcanzó a varias zonas de Catamarca y Tucumán.

De acuerdo con los registros sísmicos disponibles, el temblor se produjo a las 23.41 y tuvo su foco a una profundidad de 5 kilómetros. El punto donde se originó fue ubicado a 74 kilómetros hacia el oeste de Cafayate, a 71 kilómetros al este de Antofagasta de la Sierra y a 77 kilómetros al sudeste de Incahuasi.

Aunque la intensidad del movimiento fue moderada, su poca profundidad hizo que las vibraciones fueran perceptibles en diferentes localidades ubicadas en las inmediaciones del epicentro.

Dónde se sintió el sismo con mayor intensidad El registro de mayor intensidad se produjo en Tacuil, Salta, donde el sismo fue estimado entre III y IV grados de la escala de Mercalli Modificada. Dentro de esos valores, el movimiento puede llegar a ser detectado por algunas personas que se encuentran quietas y generar el balanceo de elementos suspendidos.

En Molinos, en tanto, se estableció una intensidad de III grados, un nivel en el que determinadas personas en reposo pueden llegar a percibir las vibraciones. En Cafayate, por su parte, se registró una intensidad situada entre II y III, un nivel en el que las vibraciones pueden ser advertidas de manera leve por algunas personas, principalmente aquellas que permanecen en reposo o se encuentran dentro de construcciones. El temblor también traspasó los límites de Salta y llegó a percibirse en otros puntos de la región. Se recibieron reportes desde Santa María, en Catamarca, además de El Bañado y San Miguel de Tucumán.

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